Mónica López, meteoróloga: "El 80% de España en 30 años puede ser un desierto con un clima parecido a Las Vegas"

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LO ESENCIAL Las claves La meteoróloga Mónica López advierte que el 80% del territorio español corre riesgo de desertificarse en las próximas tres décadas debido al cambio climático. Un estudio proyecta que para 2050 el clima de Madrid será similar al de Las Vegas, con veranos de calor extremo e intensas condiciones desérticas. Meteorólogos como Himar González y Roberto Brasero señalan la extrema vulnerabilidad de España por su cercanía al norte de África y los efectos que ya se perciben. Prevén un clima más seco con inviernos más cálidos, nevadas espaciadas y un incremento de fenómenos torrenciales como DANAs y gotas frías en el Mediterráneo.

El cambio climático no solo amenaza con elevar las temperaturas: también puede transformar profundamente el paisaje y las condiciones de vida en España. Una advertencia que varios meteorólogos trasladaron hace años a la televisión.

Mónica López, meteoróloga y presentadora de Televisión Española, puso cifras a ese riesgo durante una intervención en El Hormiguero. Según explicó, si se mantiene la tendencia actual, gran parte del territorio podría sufrir desertificación.

La especialista advirtió de que "el 80% del territorio español corre el riesgo de desertificarse". La previsión, señaló, refleja la vulnerabilidad de España ante el calentamiento global y sus posibles consecuencias durante las próximas décadas.

Uno de los ejemplos que utilizó fue Madrid. López contó que había elaborado un estudio junto a su equipo para analizar cómo podría cambiar el clima de la capital de aquí a mediados de siglo.

"Madrid en 2050 será como Las Vegas, ¡y no por los casinos!", afirmó. Con esa comparación, describió un escenario de calor veraniego muy intenso y un entorno climático asociado a condiciones desérticas.

Temperaturas en alza

La meteoróloga recordó que Las Vegas está rodeada de desierto y soporta temperaturas muy elevadas durante el verano. Por eso, utilizó la ciudad estadounidense como referencia para ilustrar el posible cambio climático en Madrid.

Su mensaje fue contundente: "España es un país muy vulnerable al cambio climático y no es para tomárselo a broma". Antes, había defendido que la importancia del calentamiento global debía situarse en el nivel máximo.

En el mismo programa participó Himar González, meteoróloga de Antena 3, que incidió en la posición geográfica de España. La especialista apuntó que el norte de África figura entre las regiones más expuestas.

"¿Y quién está al norte de África? Pues España, con Canarias por supuesto", comentó González. Con esa observación, subrayó la proximidad del país a una de las zonas que presentan mayor vulnerabilidad.

Roberto Brasero, también meteorólogo de Antena 3, añadió que algunos efectos del calentamiento ya se perciben. Como ejemplo, mencionó inviernos con temperaturas medias situadas tres grados por encima de los valores habituales.

El presentador también señaló la mayor presencia de olas de calor durante el verano y de noches en las que las temperaturas mínimas no descienden de los 25 ºC. "Ya estamos viviendo los efectos", resumió.

Brasero matizó, además, que el calentamiento global no significa que vaya a desaparecer el invierno. Según explicó, todavía podrá nevar, aunque las nevadas estarán más espaciadas y serán menos frecuentes.

El meteorólogo anticipó un clima más seco y señaló que el Mediterráneo podría registrar precipitaciones torrenciales, danas y gotas frías. Fenómenos que antes se concentraban en ciertas épocas y ahora pueden extenderse al invierno.