Lara Ferreiro, psicóloga: "Un padre blando frente a una madre de hierro como Esperanza Aguirre significa asimilar los roles de autoridad"

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LO ESENCIAL Las claves Esperanza Aguirre creció con un modelo donde su madre ejercía la principal autoridad en el hogar frente a un padre más blando y permisivo. La psicóloga Lara Ferreiro analiza cómo influyó en la política ser la mayor de ocho hermanos y tener a una madre firme como referente de liderazgo. Al educar a sus propios hijos, Aguirre admite que fue menos paciente que su marido, Fernando Ramírez de Haro, a quien considera mejor educador. El aprendizaje vicario durante la infancia resulta clave en la asimilación de modelos de autoridad, firmeza y asertividad a lo largo de la vida.

En muchas ocasiones, Esperanza Aguirre ha hablado con naturalidad de la educación que recibió en casa. Creció como la mayor de ocho hermanos y recuerda a sus padres con caracteres muy diferentes. La autoridad familiar recaía principalmente en su madre.

"En casa, mi madre era la autoridad y mi padre mucho más blando", contó al recordar su infancia.

Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, se fija en esa diferencia para analizar cómo se aprenden los modelos de autoridad durante los primeros años.

La experta describe un hogar en el que las mujeres tenían un peso importante en las decisiones. Aguirre creció viendo a una madre firme y un padre más permisivo, dos formas diferentes de relacionarse con las normas y los límites.

Los niños aprenden las reglas familiares por lo que escuchan, pero también mirando a los adultos. Quién toma una decisión, quién pone un límite o cómo se resuelve un desacuerdo forman parte de ese aprendizaje cotidiano.

Ferreiro recurre a los estilos parentales para explicar esa convivencia. Afecto, comunicación y establecimiento de límites pueden combinarse de manera distinta en cada progenitor y ofrecer a los hijos modelos diferentes dentro de una misma casa.

En el caso de Aguirre, ella misma identifica claramente los papeles. Su madre era la figura más firme, mientras que su padre adoptaba una posición más flexible en el día a día familiar.

Ahí aparece el aprendizaje vicario. Buena parte de lo que los niños incorporan durante la infancia procede de observar cómo reaccionan los adultos ante los problemas, las normas o las diferencias con otras personas.

Una figura más firme muestra una manera de establecer límites; otra más flexible ofrece una respuesta diferente. Aguirre y sus hermanos convivieron diariamente con esos dos referentes dentro de casa.

La relación entre crianza y autorregulación también aparece en la investigación reciente. Un metaanálisis publicado en 2025, basado en 62 estudios, encontró asociaciones entre determinadas prácticas parentales y la capacidad infantil para regular el comportamiento.

Aguirre conserva, además, un recuerdo muy positivo de sus padres. Ha asegurado que fueron "maravillosos" y habla de aquella etapa con cariño, pese a las diferencias que ella misma señala entre sus formas de educar.

La mayor de ocho hermanos

A esa diferencia entre sus padres se suma otro elemento importante de su infancia. Esperanza Aguirre fue la primogénita de ocho hermanos. Seis nacieron en apenas siete años y con la menor de la familia se lleva más de dos décadas.

Ha contado que hacer los deberes no siempre era fácil entre el ruido y las interrupciones de sus hermanos pequeños. Aun así, recuerda aquella etapa como feliz y suele hablar con orgullo de haber crecido en una familia tan numerosa.

Ferreiro utiliza esa experiencia para hablar de roles familiares. Los hermanos mayores pueden asumir responsabilidades antes y acostumbrarse desde pequeños a organizarse, compartir espacios y negociar con otras necesidades.

Esperar, repartir la atención de los padres o convivir con las demandas de varios hermanos son situaciones habituales en una familia numerosa. Todas ellas obligan a resolver pequeños conflictos y a adaptarse continuamente a los demás.

En Aguirre coinciden así dos experiencias tempranas: ser la mayor de ocho hermanos y crecer en una casa donde su madre representaba claramente la autoridad.

Ferreiro ve en esa figura materna un referente especialmente visible. Décadas después, Aguirre ha desarrollado una extensa carrera pública, marcada por una comunicación directa y una presencia constante en debates y enfrentamientos políticos.

La psicóloga utiliza conceptos como asertividad y autoeficacia para analizar ese estilo. La asertividad se refiere a expresar posiciones y límites con claridad; la autoeficacia, a la confianza en la propia capacidad para afrontar una tarea o una dificultad.

Su madre aparece en este análisis como un modelo temprano de liderazgo femenino. Aguirre creció viendo que una mujer podía ocupar la posición de mayor autoridad dentro de una familia con ocho hijos.

Después fue ministra de Educación y Cultura, presidenta del Senado y presidenta de la Comunidad de Madrid durante casi nueve años. Durante décadas ocupó responsabilidades de primer nivel en la política española.

Ferreiro encuentra ahí una continuidad interesante: primero observa de cerca una forma muy firme de ejercer la autoridad y, años después, desempeña cargos en los que tomar decisiones y defender posiciones forman parte de su actividad diaria.

Cuando le tocó educar

La propia Aguirre aporta otro dato cuando habla de sus hijos. Reconoce que la paciencia nunca ha sido una de sus principales virtudes y ha llegado a señalar la impaciencia como uno de sus grandes defectos.

En su matrimonio vuelve a aparecer una diferencia de caracteres. Aguirre considera que Fernando Ramírez de Haro tuvo más paciencia con sus hijos y ha dicho que fue "mucho mejor educador" que ella.

De nuevo aparecen dos maneras distintas de afrontar la educación dentro de una misma familia. Una más impaciente y firme; otra, según el relato de Aguirre, más paciente en la relación con los hijos.

La regulación de los propios adultos también influye en la crianza. Una revisión de 74 estudios publicada en 2026 encontró relaciones entre la autorregulación y la personalidad de los progenitores y las prácticas educativas que desarrollan con sus hijos.

Aguirre contempla ahora aquella etapa desde otra posición. También ha contado que disfruta de sus seis nietos de una manera diferente a como pudo hacerlo con sus hijos, cuando las obligaciones profesionales ocupaban buena parte de su tiempo.

Ferreiro vuelve finalmente a la infancia. Los primeros modelos de autoridad se observan en casa, en escenas muy cotidianas: quién decide, quién pone los límites y cómo responden los adultos cuando aparece un conflicto.

En los recuerdos de Esperanza Aguirre, ese reparto está muy claro. Su padre era "mucho más blando". Su madre representaba la autoridad. Y fue ese el modelo femenino que tuvo delante desde niña.