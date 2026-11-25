José María Sánchez, pescadero: "Para que las gambas rojas estén más sabrosas no las hagas al vapor, sino con ajo y vino"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero José María Sánchez comparte una receta rápida y sencilla para cocinar gambas rojas con ajo, aceite de oliva virgen extra y vino amontillado. Aconseja aprovechar los jugos de las cabezas para intensificar el sabor a mar en la sartén y guardar las cáscaras para hacer un fumet casero. La clave del plato es evaporar bien el alcohol del vino amontillado y cocinar el marisco apenas uno o dos minutos para que no pierda su jugosidad.

Las gambas rojas son productos más apreciados y valorados del mar, pero no necesitan grandes elaboraciones para convertirse en protagonistas de una comida. El pescadero José María Sánchez propone prepararlas con amontillado, ajo y aceite de oliva virgen extra.

La receta, que ha compartido en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, apuesta por una preparación rápida y con pocos ingredientes. El resultado busca combinar el sabor intenso del crustáceo con los matices de este vino generoso andaluz.

"Si te gusta la gamba roja, tienes que probar esta gamba roja al amontillado", recomienda Sánchez al presentar el plato. El pescadero asegura que "es un espectáculo" y plantea una elaboración sencilla, pensada para disfrutar del producto sin enmascararlo.

Para prepararla hacen falta gambas rojas, varios dientes de ajo, una copa de amontillado y aceite de oliva virgen extra. La clave está también en aprovechar todas las partes del marisco, incluidas aquellas que habitualmente terminan en la basura.

No desperdiciar lo más sabroso

El primer paso consiste en pelar las gambas y reservar los cuerpos. Sánchez insiste en que los jugos del interior de las cabezas no deben desecharse: los incorpora a la preparación porque concentran buena parte del sabor del crustáceo.

"Eso es puro sabor a mar", explica el pescadero mientras recupera ese contenido y lo añade a las gambas. Es un gesto pequeño que permite intensificar el resultado y evitar que una parte especialmente sabrosa del producto acabe desperdiciada.

Las cáscaras también tienen una segunda vida. En lugar de tirarlas, Sánchez aconseja guardarlas para elaborar un fumet en otra ocasión, un fondo que podrá utilizarse como base para arroces y otras recetas caseras también de pescado o marisco.

Una vez preparados los ingredientes, toca cortar bien los ajos. Se ponen en una sartén con aceite de oliva virgen extra y se doran ligeramente y uniformemente, sin dejar que se quemen, para que aromaticen la grasa y aporten sabor.

Cuando el ajo empieza a coger color, llega el turno del amontillado. El pescadero añade "un buen chorreón" del vino a la sartén y deja que se evapore todo el alcohol, sin prisas, justo antes de incorporar el marisco.

El amontillado aporta personalidad a la receta: es un vino generoso de crianza que combina notas de frutos secos y una marcada complejidad. En esta preparación, su presencia acompaña el sabor de la gamba sin exigir una salsa elaborada.

Con el alcohol ya evaporado, se incorporan las gambas peladas junto con los jugos reservados de las cabezas. Sánchez recomienda mover la mezcla durante apenas uno o dos minutos, el tiempo necesario para que se cocinen y se impregnen.

El último paso exige atención al punto de cocción. Las gambas rojas son delicadas y, si permanecen demasiado tiempo al fuego, pueden perder jugosidad y quedar secas. Por eso, la rapidez que propone el pescadero resulta fundamental también aquí.

En apenas unos minutos, la receta queda lista para servir. La propuesta de José María Sánchez demuestra que un buen producto, pocos ingredientes y aprovechar sus partes más sabrosas bastan para llevar el mar a la mesa en casa.