Javier Martín, pescadero: "El mejor pescado al horno no es la lubina ni la dorada, sino el pez de San Pedro"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Javier Martín recomienda el pez de San Pedro como una excelente alternativa al horno frente a las habituales lubinas o doradas. Esta especie de carne blanca, firme y baja en grasa se cocina con la misma técnica que otros pescados habituales y destaca por su sabor delicado. Para prepararlo al horno, se aconseja hornear primero una base de patatas y cebolla antes de incorporar el pescado para ajustar los tiempos de cocción.

La lubina y la dorada son dos de los pescados más habituales cuando queremos preparar una comida al horno. Su sabor, la facilidad para cocinarlos y su presencia en las pescaderías hacen que muchas familias recurran siempre a estas especies.

Sin embargo, existen otros pescados menos conocidos que pueden ofrecer resultados igual de apetecibles. Uno de ellos es el pez de San Pedro, una especie de carne blanca, textura firme y sabor delicado que admite numerosas preparaciones.

Así lo explica Javier Martín, pescadero y copropietario de La Peixateria de Montse, con establecimientos en Gavà y Viladecans (Barcelona). El profesional recomienda descubrir especies que muchos consumidores descartan simplemente porque desconocen cómo cocinarlas.

Para preparar al horno

En declaraciones a La Vanguardia, Martín explica que la lubina, la dorada, el salmón y la merluza concentran buena parte de las ventas de sus establecimientos.

Sin embargo, considera que el desconocimiento hace que otros pescados pasen desapercibidos, incluso cuando pueden cocinarse utilizando exactamente las mismas técnicas.

"Un pez de San Pedro se cocina exactamente igual que una lubina o una dorada", asegura el pescadero, que anima a los consumidores a probar nuevas especies.

Martín recuerda que existen numerosos pescados de temporada y proximidad que pueden prepararse al horno, a la plancha o rebozados, sin necesidad de conocer recetas complicadas.

"Por algún motivo se nos mete en la cabeza que hay pescados que no sabemos cocinar y no los compramos, pero es una idea falsa", explica.

El pez de San Pedro, cuyo nombre científico es Zeus faber, destaca por su cuerpo aplanado, su cabeza grande y una característica mancha oscura situada en cada costado.

Según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, también recibe nombres como gall, gallo Pedro o gall de Sant Pere, dependiendo de la comunidad autónoma.

El pez de San Pedro al horno

La iniciativa PescadeRías, de la Xunta de Galicia, destaca que esta especie tiene una carne compacta, sabrosa y especialmente apreciada para preparaciones al horno o a la sal.

Su textura permite cocinarlo entero y obtener lomos consistentes, mientras que su sabor delicado combina fácilmente con verduras, patatas y aceite de oliva.

Además, presenta una espina central que facilita separar los lomos una vez cocinados. Sin embargo, también tiene espinas en las aletas y otras zonas, por lo que conviene limpiarlo correctamente.

El pescado es una fuente de proteínas y contiene poca grasa, características habituales de muchas especies blancas.

Eso sí, no significa que sea necesariamente mejor que la lubina o la dorada. Su principal atractivo está en ofrecer una alternativa gastronómica diferente.

Cómo prepararlo

Para cocinarlo, lo primero es pedir al pescadero que retire las vísceras y prepare la pieza.

Después, se coloca sobre una bandeja con patatas cortadas finas, cebolla, ajo y un poco de aceite de oliva virgen extra.

Las verduras pueden hornearse previamente a unos 180 ºC durante 15 o 20 minutos, ya que necesitan más tiempo que el pescado para quedar tiernas.

A continuación, se incorpora el pez de San Pedro y se continúa la cocción hasta que la carne esté hecha. El tiempo dependerá del tamaño y grosor de la pieza, por lo que conviene comprobar el punto antes de servir.

Martín también recomienda confiar en el profesional de la pescadería para retirar espinas y adaptar los cortes a cada receta.