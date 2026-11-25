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LO ESENCIAL Las claves El culturista de 89 años Clarence Bass defiende combatir el envejecimiento combinando entrenamiento de fuerza, ejercicio cardiovascular y hábitos saludables desde los 13 años. Su peculiar desayuno incluye huevos cocidos y sardinas con mostaza, una combinación rica en proteínas de alto valor biológico, omega-3, calcio y vitaminas. Bass realiza tres comidas principales e intercala tres ingestas menores, priorizando alimentos vegetales, grasas saludables y proteínas de alta calidad. La trayectoria de Bass demuestra que mantener la masa muscular a edades avanzadas es clave para conservar la independencia y la funcionalidad.

No hacen falta caros suplementos antienvejecimiento, ayunos excesivamente prolongados, ni sofisticados protocolos nutricionales.

Clarence Bass, abogado jubilado y uno de los grandes referentes del culturismo en Estados Unidos, lleva más de siete décadas defendiendo una fórmula aparentemente sencilla para combatir el deterioro asociado a la edad: combinar entrenamiento de fuerza, ejercicio cardiovascular y una alimentación saludable.

Nacido en Albuquerque (Nuevo México, Estados Unidos) en 1937, Bass empezó a levantar pesas con tan solo 13 años.

Durante su trayectoria deportiva compaginó la abogacía con la halterofilia y el culturismo, llegando a ganar competiciones nacionales tras cumplir los 40 años. Su propia página web recoge fotografías sobre su evolución física desde los 15 hasta los 87 años.

Fuerza y alimentación

Sin embargo, uno de los hábitos más llamativos de Bass se encuentra lejos del gimnasio. Tal y como recogió una entrevista publicada el pasado año 2017 en 'El País', el culturista incluía en su desayuno huevos cocidos y sardinas acompañadas de mostaza, una combinación poco habitual, pero especialmente interesante desde el punto de vista nutricional.

Ambos alimentos destacan por su contenido en proteínas de alto valor biológico, algo especialmente relevante a medida que envejecemos. Con el paso de los años, nuestros músculos presentan una menor sensibilidad al estímulo de las proteínas, un fenómeno conocido como resistencia anabólica, que contribuye a la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular.

De hecho, la Sociedad Europea de Nutrición Clínica y Metabolismo (ESPEN) aconseja que las personas mayores consuman al menos un gramo de proteína por kilogramo de peso corporal al día, aunque estas necesidades pueden aumentar dependiendo de su actividad física y estado de salud.

Por otro lado, las sardinas aportan ácidos grasos omega-3, vitamina D y vitamina B12, sin olvidar su riqueza en calcio siempre y cuando se consuman también sus espinas.

Respecto a los huevos, un estudio publicado el pasado año 2025 en la revista Nutrients, en el que participaron 8.756 adultos mayores de 70 años, observó que consumir entre uno y seis huevos semanales se asociaría con un 29% menos de mortalidad cardiovascular y un 17% menos de mortalidad por cualquier causa, en comparación a los que apenas consumían.

Por otro lado, aunque Bass organiza su alimentación en tres comidas principales, también intercala otras tres ingestas menores para evitar llegar a las comidas con un hambre excesiva. No obstante, la evidencia científica no ha demostrado que comer seis veces al día sea necesariamente mejor o más saludable que hacer tres grandes comidas.

Como ejemplo, una revisión sistemática de ensayos clínicos publicada en 2023 no encontró evidencias sólidas de que una mayor o menor frecuencia de comidas ofreciese ventajas claras sobre la salud metabólica.

De hecho, probablemente, lo más interesante de la alimentación de este culturista sea su composición más que su frecuencia de comidas: abundancia de frutas, verduras y cereales, acompañados de proteína de alta calidad y grasas insaturadas.

Por su parte, otro estudio publicado en 2025 en Nature Medicine, que realizó un seguimiento a más de 105.000 personas durante tres décadas, relacionó los patrones alimentarios ricos en alimentos vegetales, grasas saludables y cantidades moderadas de alimentos de origen animal con una mayor probabilidad de alcanzar un envejecimiento saludable.

La otra gran baza de Clarence Bass es, efectivamente, el ejercicio físico.

Durante décadas ha combinado el entrenamiento de fuerza con sesiones de ejercicio cardiovascular intenso y caminatas durante los días de descanso, adaptando sus entrenamientos a sus limitaciones articulares.

Como se suele decir, nunca es demasiado tarde para empezar: un estudio publicado en The Journal of Gerontology demostró que, tras apenas 12 semanas de entrenamiento de fuerza, un grupo de personas mayores de 85 años consiguió aumentar un 11% el tamaño de sus cuádriceps y hasta un 46% su fuerza en el ejercicio de extensión de rodilla.

En conclusión, la principal enseñanza de Bass no reside en su peculiar desayuno ni en lucir unos abdominales definidos a edades avanzadas, sino en haber convertido el ejercicio y la alimentación saludable en hábitos permanentes.

Porque el verdadero objetivo de conservar nuestros músculos durante el envejecimiento no debería ser parecer más jóvenes, sino más bien seguir siendo independientes y funcionales durante el mayor tiempo posible.