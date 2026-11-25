Blanca García, nutricionista: "Para que el caldo de huesos esté más rico y sabroso no lo hagas con espinazo de tuétano; sino con 2 pechugas de pollo"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Blanca García-Orea recomienda combinar distintos huesos con dos pechugas de pollo o gallina para lograr un caldo casero de huesos más rico y sabroso. El secreto de su receta incluye vinagre de manzana sin filtrar desde el principio, ya que ayuda a extraer mejor los minerales, colágeno y nutrientes de los huesos. Para evitar que se deshagan, las verduras de temporada se añaden al final de una cocción lenta que puede prolongarse durante 12 horas o toda la noche. Este preparado es rico en glutamina y glicina, dura tres o cuatro días en la nevera y se puede congelar en botes de cristal para utilizarlo solo, en sopas o en purés.

El colágeno se ha convertido en uno de los protagonistas de la conversación sobre el cuidado de la piel y el envejecimiento. Sin embargo, esta proteína también forma parte de tendones, huesos, uñas y cabello, entre otros tejidos corporales.

Con el paso de los años, el organismo reduce su producción. Para mantener una alimentación equilibrada, algunos expertos aconsejan priorizar alimentos que aporten proteínas y nutrientes necesarios para sintetizarlo, en lugar de confiar exclusivamente en suplementos de forma natural.

En esa línea, la nutricionista Blanca García-Orea, conocida en redes como @blancanutri, ha propuesto preparar en casa un caldo casero de huesos que reúne colágeno, glutamina, glicina y minerales. Su receta incorpora, además, un ingrediente habitual de la despensa: vinagre de manzana.

La preparación no se basa únicamente en un espinazo con tuétano. Combina distintos huesos y partes animales con dos pechugas de pollo o gallina, además de verduras. El resultado puede tomarse solo o utilizarse como base para otras elaboraciones.

Por qué utilizar vinagre

Entre los ingredientes figuran huesos de caña y rodilla, hueso de jamón, espinazo salado de cerdo —también llamado saladillo—, carcasa y patas de pollo, y dos pechugas. Se añaden zanahoria, calabacín, puerro, cebolla u otras verduras frescas de temporada.

La receta incluye también dos o tres cucharadas de vinagre de manzana sin filtrar. García-Orea sostiene que este ingrediente ayuda a extraer más compuestos de los huesos durante la cocción, por lo que recomienda incorporarlo desde el principio mismo.

Para empezar, hay que introducir en una olla todos los ingredientes salvo las verduras al principio. Después se vierte el vinagre por encima, se cubre el conjunto con agua y se deja cocinar a fuego lento durante varias horas.

El tiempo depende del método elegido. En una olla convencional, la cocción debe ser prolongada y suave; si se utiliza una olla de cocción lenta, la nutricionista aconseja mantenerla funcionando durante al menos 12 horas, incluso toda la noche.

Las verduras se incorporan al final de la cocción, para evitar que queden excesivamente deshechas tras tantas horas al fuego. Una vez terminado el proceso, se puede colar el caldo o conservarlo con los ingredientes, según el uso previsto.

El caldo puede guardarse en la nevera durante tres o cuatro días. Para disponer de él durante más tiempo, García-Orea recomienda congelarlo en botes de cristal bien cerrados, dejando espacio libre para que el líquido pueda expandirse al solidificarse.

Una de sus posibilidades es beberlo solo, como acompañamiento de las comidas o entre horas. También sirve para preparar sopas, aprovechando las verduras y el pollo cocidos, o para enriquecer purés, a los que aporta sabor de manera sencilla.

El interés por este tipo de preparaciones está relacionado con el papel del colágeno en el organismo. En la cocina, el calor y el agua transforman el colágeno de los tejidos conectivos en gelatina, especialmente mediante cocciones largas, habitualmente.

Para que el cuerpo forme colágeno también necesita otros nutrientes, entre ellos vitamina C. Por eso, este caldo puede integrarse en una dieta variada, pero no sustituye una alimentación completa ni garantiza por sí solo beneficios para la piel.