Andrés Marín, nutricionista: "Para que las castañas queden más sabrosas no uses el horno, sino 15 minutos en la freidora de aire"

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LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Andrés Marín recomienda usar la freidora de aire en lugar del horno para cocinar las castañas en solo 15 minutos. El truco consiste en hacerles un corte en cruz, dejarlas unos minutos en remojo y escurrirlas antes de introducirlas en la freidora. A diferencia de otros frutos secos, la castaña destaca por su bajo contenido en grasas y calorías, ofreciendo hidratos de carbono complejos y fibra. Con solo 190 calorías por cada 100 gramos, las castañas se convierten en un snack de temporada ideal para una merienda saciante y saludable.

Las castañas son uno de los mejores snacks y el nutricionista Andrés Marín, a través de redes sociales, recomienda una preparación específica para disfrutar de este particular fruto seco de la mejor manera posible.

Según explica mediante una publicación en su canal, la clave está en sustituir el horno tradicional por la freidora de aire para preparar castañas asadas en apenas 15 minutos, logrando un resultado mucho más sabroso, tierno y rápido -siempre con un corte en cruz-.

Se trata de un método que no solamente ahorra tiempo, y además evita encender y preparar el horno, sino que concentra mejor la textura ideal del fruto típico de otoño para que no haya demasiadas complicaciones de por medio.

Adiós al horno

No tiene ningún tipo de misterio realmente: se hace ese corte concreto a las castañas -esto es vital para que liberen vapor y no exploten con el calor-, se las deja en remojo durante unos minutos y después de escurrirlas las dejamos en la freidora de aire durante esos 15 minutos. Y ya estaría.

Desde el punto de vista puramente nutricional, Andrés destaca que las castañas son un snack de temporada excepcional porque su composición difiere enormemente de la del resto de los frutos secos.

A diferencia de las nueces o las almendras, que destacan por su alto contenido calórico y lipídico, las castañas presentan un aporte muy bajo de grasas y calorías. En su lugar, ofrecen principalmente hidratos de carbono complejos en absorción lenta, fibra saciante, agua y minerales esenciales, siendo una opción fantástica para la merienda.

Aunque generalmente las castañas suelen quedar en un segundo lugar cuando hablamos de frutos secos, lo cierto es que son una opción extraordinaria por todo lo que comenta el nutricionista, y más si tenemos en cuenta que da ese aporte bajo en grasas.

De hecho, la diferencia nutricional entre la castaña y otros alimentos "hermanos" es que busca controlar la densidad calórica de la dieta sin renunciar a la saciedad. Mientras un pequeño puñado de almendras, por ejemplo, puede superar las 200 calorías, las castañas apenas rondan las 190 calorías por cada 100 gramos.

Además, aporta energía sostenida, potasio y vitamina C, lo que le da un punto extra. Lo único malo es que las castañas, en general, suelen estar ligadas a la época de otoño, por lo que más allá de esta temporada no suelen consumirse ni tampoco verse demasiado en determinadas tiendas.