Ana del Villar, nutricionista: "La cena más rica del otoño no se hace con boniato y verduras, sino con huevo duro"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Ana del Villar propone añadir huevo cocido o poché al tradicional 'boniato bowl' para incrementar el aporte de proteínas en la cena. La yema de huevo aporta cremosidad al plato y actúa como una salsa natural que contrasta con el sabor dulce del boniato asado. Combinar boniato y huevo permite reunir betacarotenos, fibra, potasio, proteínas de alto valor biológico y vitamina B12 en una sola comida. La receta aconseja horneado de boniato a 200 ºC durante 35-45 minutos, acompañado de un salteado de verduras y sazonado con pimentón.

Un boniato recién salido del horno, con los bordes dorados y el interior tan tierno que casi se deshace, puede convertirse en la base de una cena espectacular. Su sabor dulce combina con las verduras, el aguacate o las especias, pero hay un ingrediente que permite darle un toque diferente: el huevo.

Añadirlo cocido o escalfado transforma una sencilla preparación de boniato en un plato con más proteínas. Además, la yema aporta una textura cremosa que combina especialmente bien con la pulpa de este tubérculo.

Así lo explica Ana del Villar, nutricionista conocida en redes sociales como @tu_dietista_personal, que ha analizado las posibilidades del popular boniato bowl. La especialista recomienda incorporar huevo cuando queremos aumentar el contenido proteico de esta preparación.

Huevo y boniato

En una entrevista concedida a Telecinco, Del Villar analizó una receta que había popularizado la diseñadora Vicky Martín Berrocal.

La preparación original combina boniato asado, carne picada de ternera, queso cottage y aguacate, además de algunos condimentos. Sin embargo, la nutricionista propone diferentes modificaciones para adaptar el plato a las preferencias de cada persona.

"Si quieres más proteínas, apuesta por un huevo cocido o poché", recomienda. También plantea incorporar arroz o quinoa cuando se busca una comida con mayor aporte energético.

La ventaja del huevo es que puede prepararse por separado y añadirse justo antes de servir.

Si se utiliza cocido, aporta una textura firme que contrasta con el boniato. En cambio, el huevo escalfado permite aprovechar la yema como una salsa natural, especialmente cuando queda ligeramente cremosa.

Por qué combinarlos

El boniato destaca por su contenido en hidratos de carbono y carotenoides, responsables de su característico color anaranjado. Entre ellos se encuentra el betacaroteno, un compuesto que el organismo puede transformar en vitamina A.

Además, aporta fibra y minerales como el potasio. El huevo, por su parte, contiene proteínas de alto valor biológico, colina y vitaminas como la B12.

Combinar ambos alimentos permite reunir diferentes nutrientes en una misma comida, aunque la composición final dependerá de las cantidades utilizadas y del resto de ingredientes.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda consumir hortalizas diariamente y mantener un consumo moderado de huevos dentro de una alimentación variada.

Eso no significa que el boniato sea necesariamente mejor que la patata ni que esta cena resulte adecuada para todas las personas por igual.

Cómo prepararlo

Para dos personas se necesitan dos boniatos medianos, dos huevos, un calabacín, media cebolla y un pimiento rojo.

También se utilizarán aceite de oliva virgen extra, pimienta, pimentón y una pequeña cantidad de sal. Primero, se lavan los boniatos, se cortan por la mitad y se colocan en una bandeja de horno.

Se cocinan a 200 ºC durante unos 35 o 45 minutos, dependiendo de su tamaño, hasta que el interior esté tierno. Mientras tanto, se cortan las verduras y se saltean en una sartén con aceite de oliva.

Cuando el boniato esté listo, se reparte el salteado por encima y se añade un huevo cocido o escalfado a cada ración. Para conseguir un huevo escalfado, se introduce en agua caliente sin hervor intenso durante unos minutos, hasta que la clara cuaje.

Si se prefiere completamente cocido, puede hervirse hasta que tanto la clara como la yema estén firmes. El plato se termina con pimienta y una pizca de pimentón.

El resultado es una cena con el dulzor del boniato, el sabor de las verduras y la cremosidad del huevo, que permite disfrutar de una combinación diferente durante los meses de otoño.