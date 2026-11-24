Sandra Moñino, nutricionista: "Para que los espaguetis estén más ricos no uses nata, échales calabaza asada y queso feta"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sandra Moñino propone sustituir la nata en los espaguetis por una salsa cremosa a base de calabaza asada triturada y queso feta. Para enriquecer el plato, aconseja añadir pechuga de pollo desmenuzada y saltear verduras como cebolla, ajo tierno, calabacín o champiñones. Se sugiere utilizar pastas a base de legumbres (lentejas, garbanzos o guisantes) para aumentar el aporte de fibra, proteínas y minerales. La calabaza aporta betacarotenos, vitamina A y fibra, mientras que el queso feta añade proteínas y calcio sin necesidad de recurrir a la nata o al beicon.

Los espaguetis son uno de los platos más habituales en los hogares españoles. Su facilidad de preparación y su versatilidad los convierten en una solución recurrente para las comidas familiares, aunque muchas veces terminan acompañados de nata, beicon o salsas comerciales.

Sin embargo, conseguir una pasta cremosa y llena de sabor no requiere necesariamente utilizar estos ingredientes. La calabaza asada y el queso feta pueden convertirse en una alternativa sencilla para preparar una salsa diferente, especialmente durante los meses de otoño.

Así lo explica Sandra Moñino, nutricionista y autora de Adiós a la inflamación, durante una entrevista con EL ESPAÑOL, en la que propone una receta que combina verduras, queso y pasta para conseguir un plato sabroso sin recurrir a las tradicionales salsas con nata.

Unos espaguetis diferentes

"Una receta que me encanta a mí de pasta y que es muy rápida es coger calabaza asada, la trituras con queso feta y se queda una crema riquísima para la pasta", explica Moñino a EL ESPAÑOL.

La preparación consiste en asar la calabaza hasta que esté tierna y triturarla junto al queso feta. De esta manera, se obtiene una salsa cremosa que puede mezclarse directamente con los espaguetis recién cocidos.

La nutricionista recomienda también prestar atención al tipo de pasta. "Puede ser incluso de lenteja, de guisantes o de garbanzos", señala, destacando que estas alternativas permiten introducir legumbres en un plato cotidiano.

Para completar la receta, propone incorporar pechuga de pollo cocida, asada o a la plancha, desmenuzada sobre la pasta. También recomienda añadir otros ingredientes si se dispone de más tiempo.

"Puedes incorporarle también cebolla, ajito tierno o ajo picado, calabacín y champiñón, y esa mezcla está muy, muy rica", explica la especialista.

Más allá del sabor, esta combinación permite incorporar distintas fuentes de nutrientes. La calabaza destaca por su contenido en carotenoides, especialmente betacaroteno, un pigmento vegetal que el organismo puede transformar en vitamina A.

Esta vitamina desempeña funciones importantes en el mantenimiento de la visión, el sistema inmunitario y la integridad de la piel y las mucosas.

Además, la calabaza aporta agua, fibra y potasio. Su textura, una vez asada y triturada, facilita la elaboración de salsas sin necesidad de añadir grandes cantidades de nata.

Por su parte, el queso feta proporciona proteínas y calcio, aunque también contiene grasas saturadas y una cantidad considerable de sal, por lo que conviene ajustar la cantidad utilizada.

Por qué combinar con pasta

La elección de la pasta también puede modificar considerablemente el perfil nutricional del plato.

Las variedades elaboradas con harina de lentejas, garbanzos o guisantes suelen aportar más proteínas y fibra que la pasta convencional de trigo refinado, aunque las cantidades dependen de cada producto.

La fibra contribuye al funcionamiento intestinal y puede favorecer la sensación de saciedad. Asimismo, las legumbres aportan minerales como hierro y magnesio, además de folatos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda aumentar el consumo de hortalizas y legumbres, priorizar los cereales integrales y reducir las grasas saturadas dentro de una alimentación equilibrada.

Esto no significa que la nata deba eliminarse por completo, sino que utilizar verduras como base de las salsas puede ser una manera práctica de aumentar su presencia en la alimentación cotidiana.

Así, la combinación de espaguetis, calabaza asada y queso feta permite preparar un plato cremoso y lleno de sabor con ingredientes fáciles de encontrar en cualquier supermercado, sin necesidad de recurrir siempre a la nata o al beicon.