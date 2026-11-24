Raúl, frutero con 11 años de experiencia: "Para comprar tomates de calidad no te fijes en el color, sino en la rama"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Raúl, un frutero con 11 años de experiencia, desmiente que el tomate entero huela y asegura que el aroma antes de cortarlo proviene en realidad de la rama. Para comprobar la frescura al comprar tomates en rama, se debe buscar que el pedúnculo y las hojas conserven un tono verde y flexibilidad al tacto. El especialista recuerda que el verdadero olor del tomate se aprecia al cortarlo a la mitad y recomienda valorar también la firmeza, la piel y el uso culinario. El color o el aroma externo no garantizan la calidad; es fundamental examinar la pieza descartando golpes, grietas o zonas extremadamente blandas.

Elegir un buen tomate parece sencillo, pero hay gestos cotidianos que pueden llevar a engaño. Uno de los más extendidos consiste en acercarlo a la nariz para comprobar si desprende ese olor que asociamos con el producto recién recogido.

Raúl, frutero con 11 años de experiencia, cuestiona esa costumbre. En un vídeo publicado en Instagram, explica que el fruto entero no permite valorar su calidad por el aroma y que fijarse únicamente en él puede confundir al consumidor.

"Si huele a tomate es una maravilla", ironiza al reproducir el consejo que, a su juicio, daría alguien que no sabe elegirlos. Su explicación: "El tomate no huele, lo que huele es la rama", asegura con claridad.

El frutero matiza que el aroma del tomate aparece cuando se corta. "El tomate solo huele cuando lo partes a la mitad y lo puedes oler", señala. Por eso, considera equivocado utilizar el olfato sobre la piel como prueba.

Las claves de la frescura

Su recomendación desplaza la atención hacia el pedúnculo y las hojas que permanecen unidas al fruto. Cuando se comercializa en rama, conviene observar su aspecto: una rama verde y flexible es señal favorable de frescura, frente a otra seca.

El estado de esa parte vegetal puede ofrecer pistas sobre el tiempo transcurrido desde la recolección y la conservación. No obstante, no constituye una garantía: para escoger bien también hay que examinar el tomate, su firmeza y su superficie.

Los criterios de calidad del Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera de Andalucía incluyen también aspectos externos como la apariencia, la uniformidad, el grado de madurez y la frescura, además de atributos internos como sabor y aroma.

Por tanto, la observación visual sigue siendo importante en el puesto. Es preferible descartar piezas con golpes, zonas blandas, grietas o señales de deterioro. La piel debe presentar un aspecto sano, sin manchas ni daños que comprometan la pulpa.

También conviene tener en cuenta para qué se va a utilizar. Un tomate destinado a ensalada puede interesar más maduro y jugoso, mientras que para determinadas elaboraciones puede elegirse uno algo más firme, que terminará de madurar en casa.

El color, por sí solo, tampoco cuenta toda la historia. Las variedades presentan tonalidades y formas distintas, de modo que no existe un único aspecto perfecto. Lo importante es valorar el estado general de cada pieza y evitar defectos.

En los tomates que se venden unidos a la rama, la pista que destaca Raúl es sencilla y fácil de comprobar sin manipular el producto: buscar que conserve un tono verde y flexibilidad al tacto, siempre que sea posible.

El consejo desmonta una idea muy repetida en la compra diaria, pero no significa que el aroma carezca de importancia. El olor forma parte de la calidad sensorial del tomate; simplemente, según el frutero, hay que apreciarlo al abrirlo.

Así, la próxima vez que se elija tomate, acercarlo a la nariz no debería ser el primer paso. Mirar la rama, comprobar que esté verde y flexible y revisar el estado del fruto ofrece una pista útil antes de comprarlo.