Blanca García, nutricionista: "Para que el caldo esté más rico no le eches cebolla, sino zanahoria, 2 dientes de ajo y merluza"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Blanca García propone un caldo de pescado alternativo adaptado para dietas bajas en FODMAP que cuida la salud digestiva. Sustituye la cebolla por zanahoria para aportar un toque dulce y equilibrado, manteniendo los dientes de ajo como aromatizante si no se sigue una dieta estricta. El uso de espinas y cabeza de merluza convierte a la receta en una fuente natural de colágeno, minerales y electrolitos beneficiosos para la piel, cabello y articulaciones. Es una receta sencilla, reconfortante e ideal para el otoño que permite usar otros pescados blancos como rape, rodaballo o lubina.

La nutricionista Blanca García, más popularmente conocida como Blanca Nutri, presenta una alternativa al caldo de pescado tradicional apostando por un enfoque de plena salud digestiva, sobre todo con enfoque para aquellos que sigan una dieta baja en FODMAP para aliviar síntomas digestivos.

La profesional con tan solo seis ingredientes, prepara un caldo ideal para entrar en calor en otoño apostando por alimentos nutritivos, combinando la merluza -aunque puede usarse otro tipo de pescado como el rape, el rodaballo y hasta la lubina- con un surtido de verduras.

El mayor cambio, sobre todo para aquellos que están siguiendo esa dieta específica, es que la cebolla queda fuera de la ecuación para poner en su lugar zanahoria y de igual manera y solo si estamos siguiendo este modelo también hay que cambiar el puerro y el ajo por hoja de laurel.

Un caldo saludable y diferente

Para elaborar este caldo, Blanca Nutri utiliza 1kg de espinas y cabeza de pescado blanco, 1 puerro, 2 dientes de ajo, 1 cebolla y 1,5L de agua -insistimos, siempre con los cambios mencionados para el FODMAP-.

En cuanto a la elaboración, lo cierto es que también es muy sencillo: solamente hay que lavar las espinas y la cabeza, incorporar el conjunto a una olla con el litro y medio de agua, llevar todo a ebullición e ir removiendo cada 10 minutos, aprovechando para retirar las impurezas y espumas que aparezcan.

Aunque parezca extraño, sustituir la cebolla por la zanahoria aporta un matiz ligeramente dulce y equilibrado que suaviza el sabor intenso del pescado sin resultar pesado. Por su parte, los dos dientes de ajo actúan como un potente aromatizante natural que realza el conjunto con apenas un toque, evitando así que el caldo quede insípido.

En cuanto a la apuesta por la merluza -aunque hay otras opciones propuestas por la nutricionista- convierte esta receta en una excelente fuente de minerales, electrolitos y colágeno natural, especialmente cuando se aprovechan sus espinas, cabezas o recortes.

Según destaca la propia especialista, este tipo de elaboraciones favorece el cuidado de las articulaciones, la piel y el cabello, además de resultar especialmente reconfortante, por lo que es una excelente opción ahora que el frío está empezando a llegar a España.

Se trata, en resumidas cuentas, de un plato que puede hacerse rápidamente y con unos ingredientes sencillos, con una buena apuesta por la verdura y un caldo de pescado natural que es tremendamente nutritivo.