Àngels Truncal, pescadera con 40 años de experiencia: "El mejor pescado para que coman los niños no es el salmón ni la merluza, sino el gallo y el rape"

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LO ESENCIAL Las claves La pescadera Àngels Truncal, con 40 años de experiencia, señala que el gallo y el rape son las mejores alternativas para los niños antes que la merluza o el salmón. La experta sugiere ofrecer el gallo en filetes finos sin espinas y el rape cortado en dados enharinados como 'nuggets' para facilitar su aceptación. Tanto el gallo como el rape son especies seguras frente a la recomendación de la AESAN de evitar pescados con alto contenido en mercurio en menores de 10 años. Se aconseja adaptar la presentación y revisar siempre las raciones para evitar el riesgo de atragantamiento por espinas en los más pequeños.

Una sola espina puede ser suficiente para que un niño decida que no quiere volver a comer pescado.

A veces, el problema no es su sabor, sino la incomodidad de encontrar pequeños huesos entre los bocados o enfrentarse a una pieza que no sabe cómo comer.

La solución puede estar en cambiar la presentación. Unos filetes finos, sin espinas y ligeramente rebozados pueden resultar mucho más apetecibles que una pieza entera servida en el plato, especialmente cuando los más pequeños todavía están acostumbrándose a este alimento.

Así lo explica Àngels Truncal, pescadera con 40 años de experiencia en el mercado de Santa Caterina de Barcelona. La profesional, cuarta generación de una familia dedicada al pescado, recomienda dos opciones concretas cuando sus clientes buscan preparar una comida para niños: gallo y rape.

Dos pescados para los niños

En una entrevista concedida a RAC1, explica que muchas familias acuden a su puesto buscando pescado fácil de preparar y de comer.

Una de sus recomendaciones habituales es el gallo, que prepara en pequeños filetes limpios para los niños. Su carne blanca, delicada y de sabor suave permite cocinarlo rápidamente sin demasiadas complicaciones.

La otra propuesta es la cola de rape. La pescadera retira la espina central y corta la carne en pequeños dados que posteriormente pueden rebozarse.

"Les quito la espina del medio y se los hago como nuggets. Con eso siempre triunfas en la mesa", explica en unas declaraciones originales en catalán.

Su propuesta consiste en enharinar los trozos y cocinarlos hasta conseguir una superficie dorada, una presentación que recuerda a otros alimentos que los niños ya conocen.

El rape resulta especialmente práctico porque tiene una estructura ósea sencilla y una carne firme que mantiene bien su forma durante la cocción.

Fáciles de comer

Una de las ventajas del gallo es que puede prepararse en filetes finos, retirando previamente las espinas.

Además, su sabor suave permite combinarlo con patatas, verduras o una salsa casera, sin necesidad de añadir condimentos demasiado intensos.

El rape, por su parte, presenta una carne más consistente. Una vez retirada su estructura central, puede cortarse en medallones o pequeños tacos.

Sin embargo, ningún pescado debe considerarse automáticamente libre de espinas. Es imprescindible revisar las porciones antes de ofrecérselas a un niño y adaptar el tamaño a su edad.

Esta precaución resulta especialmente importante en los más pequeños, debido al riesgo de atragantamiento.

Truncal también recuerda que en su pescadería preparan las piezas según las necesidades de cada familia, retirando espinas y organizando raciones listas para cocinar.

Durante la infancia

Desde el punto de vista nutricional, el pescado aporta proteínas de calidad y nutrientes como yodo, selenio y vitaminas del grupo B.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda variar las especies y prestar especial atención al contenido de mercurio.

En menores de diez años aconseja evitar el pez espada, el atún rojo, el tiburón y el lucio. Entre los diez y los catorce años, limita su consumo a un máximo de 120 gramos mensuales.

El gallo y el rape no figuran entre esas cuatro especies de alto contenido en mercurio, aunque conviene mantener una alimentación variada.

Para preparar la propuesta de Truncal, basta con pedir al pescadero filetes de gallo limpios o una cola de rape sin espina central, cortada en dados pequeños.

Estos últimos pueden pasarse ligeramente por harina y cocinarse hasta que estén bien hechos, procurando que el rebozado no resulte excesivamente grueso.

La idea no consiste en ocultar el pescado, sino en hacerlo más accesible. Una presentación sencilla y sin espinas puede ayudar a que los niños lo acepten con mayor facilidad, sin renunciar a introducir diferentes especies en su alimentación.