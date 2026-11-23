Santiago, castañero con 40 años de experiencia: "Antes 8 castañas costaban 100 pesetas, ahora la docena ronda los 4 euros"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves Santiago Palacios, castañero con 44 años de experiencia, analiza la evolución de los precios: de costar 100 pesetas (0,60 €) ocho castañas en 1982 a rondar los 4 euros la docena en la actualidad. El encarecimiento del producto y la inflación han cambiado los hábitos de consumo, haciendo que los clientes compren menor cantidad de castañas por persona, aunque la tradición se mantiene. Su empresa, El Castañero, ha pasado de un único puesto en Logroño a contar con 76 puntos de venta en España y asar cerca de 100 toneladas de castañas por campaña. Las temperaturas suaves del inicio del otoño han dificultado el arranque de la temporada, ya que la compra en la calle está fuertemente ligada a la llegada del frío.

El cucurucho de papel sigue siendo prácticamente el mismo, pero lo que cuesta llenarlo ha cambiado considerablemente. Hace cuatro décadas, bastaban 100 pesetas para comprar ocho castañas asadas.

Hoy, quienes se acercan a uno de estos puestos pueden pagar alrededor de cuatro euros por una docena. La diferencia refleja cómo ha evolucionado uno de los negocios más característicos del otoño.

Las castañas continúan atrayendo a vecinos y turistas, aunque el aumento de los precios ha cambiado la cantidad que compran los consumidores.

Pocos conocen esta transformación tan bien como Santiago Palacios Cuesta, castañero con 44 años de experiencia y gerente de la empresa riojana El Castañero. Comenzó vendiendo castañas asadas en Logroño en 1982 y ahora dirige un negocio que cuenta con decenas de puntos de venta repartidos por España.

Cuánto han subido las castañas

En una entrevista concedida a COPE, Palacios recuerda cómo eran los precios cuando empezó a trabajar en este oficio.

"Antiguamente ocho castañas costaban 100 pesetas", explica el profesional, que compara aquella cantidad con los precios actuales.

Hoy, según señala, «la docena ronda los 4 euros», aunque el importe cambia dependiendo de la ciudad donde se compren.

En La Rioja, por ejemplo, sitúa el precio de doce castañas asadas alrededor de los 3,50 euros. En otras comunidades, como Cataluña, puede superar los cuatro euros.

Las 100 pesetas de entonces equivalen nominalmente a unos 60 céntimos, utilizando el tipo de conversión oficial del euro. Sin embargo, esa comparación no tiene en cuenta la inflación ni los cambios en el poder adquisitivo durante estas décadas.

El encarecimiento también ha modificado los hábitos de los clientes. Palacios observa que ahora se compran menos castañas por persona, aunque la tradición de consumirlas en la calle continúa.

Venden 100 toneladas

La historia de Santiago comenzó en 1982, cuando instaló su primer puesto de castañas asadas en Logroño. Desde entonces, su actividad ha crecido hasta convertirse en una empresa con 76 puntos de venta distribuidos por diferentes localidades españolas.

El negocio, ubicado en Alesón, un municipio de La Rioja, también suministra castañas a otros vendedores y almacenistas.

Actualmente, la compañía asa aproximadamente 100 toneladas de castañas durante cada campaña, una cantidad que demuestra la importancia que conserva este producto durante el otoño.

Solo en Logroño cuenta con cinco puestos, aunque su actividad se extiende a otros municipios riojanos y distintas ciudades españolas.

La temporada suele comenzar a principios de octubre, coincidiendo con la llegada de las primeras castañas.

Sin embargo, el tiempo no siempre acompaña. El castañero reconoce que las temperaturas suaves de este otoño han dificultado el arranque de la campaña, ya que el consumo callejero está muy relacionado con la llegada del frío.

Siguen triunfando en otoño

Parte de su atractivo está en una preparación que apenas ha cambiado. Las castañas se someten al calor hasta que la piel se abre y el interior adquiere una textura tierna y un sabor ligeramente dulce.

A diferencia de otros frutos secos, contienen menos grasa y una proporción elevada de hidratos de carbono, principalmente almidón.

También aportan fibra y minerales como el potasio, aunque su composición nutricional no explica por sí sola la popularidad de los puestos callejeros.

El aroma de las castañas recién asadas, el calor del cucurucho y su vinculación con los meses fríos siguen formando parte de una costumbre que se transmite entre generaciones.

Para Santiago, el negocio ha cambiado mucho desde aquellos primeros años, especialmente por los precios y la cantidad que compra cada cliente.

Pero, después de más de cuatro décadas, las castañas asadas continúan encontrando compradores cada otoño, incluso cuando llenar un cucurucho cuesta considerablemente más que antes.