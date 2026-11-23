La nutricionista junto a un plato de legumbres, caballa y huevo duro. iStock

Sandra Moñino, nutricionista: "La cena más rápida y fácil no se hace con un sándwich, sino con caballa, huevo cocido y judías verdes"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sandra Moñino propone sustituir el clásico sándwich nocturno por una ensalada rápida de judías verdes en conserva, caballa, huevo cocido, tomates cherry y queso feta. La caballa es un pescado azul de alto valor nutricional, rico en omega-3, proteínas y vitamina B12, y catalogado por la AESAN entre las especies con bajo contenido en mercurio. Tener huevos ya cocidos en la nevera y usar conservas de calidad permite elaborar un plato saciante y completo en menos de diez minutos y sin encender los fogones. Las conservas de pescado mantienen un valor nutricional similar al del producto fresco, aunque la AESAN aconseja optar por aquellas con bajo contenido en sal.

Llegar a casa después de una jornada larga y tener que preparar la cena puede convertirse en un quebradero de cabeza. En estas situaciones, muchas personas recurren a un sándwich, una tortilla francesa o cualquier plato que apenas requiera tiempo en la cocina.

Sin embargo, existen alternativas igual de sencillas que permiten combinar verduras, pescado y huevos sin necesidad de encender los fogones. La clave está en tener algunos alimentos preparados y aprovechar las conservas que habitualmente guardamos en la despensa.

Así lo explica Sandra Moñino, nutricionista y autora de Adiós a la inflamación, durante una entrevista con EL ESPAÑOL, en la que recomienda preparar una ensalada con judías verdes, caballa y huevo cocido cuando apenas disponemos de diez minutos para cenar.

La cena rápida

"Yo, cuando vamos con prisa, lo que más recomiendo es la ensalada", explica Moñino a EL ESPAÑOL. La especialista señala que no tiene por qué prepararse siempre con lechuga, ya que existen numerosas verduras que pueden servir como base.

Una de sus recomendaciones consiste en tener huevos cocidos en el frigorífico y conservas de pescado, como caballa, melva o sardinas en aceite de oliva, para utilizarlos cuando no hay tiempo para cocinar.

"Puedes cogerte incluso un bote de judías verdes de estas que vienen ya en conserva, cocidas, las lavas y directamente le añades unos tomates cherry", señala la nutricionista.

A esta combinación propone incorporar caballa, huevo cocido y un poco de queso feta. El resultado es una ensalada que no requiere apenas preparación y que permite combinar diferentes grupos de alimentos en un mismo plato.

Desde el punto de vista nutricional, la caballa resulta especialmente interesante por su contenido en ácidos grasos omega-3, principalmente EPA y DHA, asociados al mantenimiento de la función cardiovascular.

También aporta proteínas de alto valor biológico, vitamina B12 y otros micronutrientes. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) incluye la caballa entre las especies con bajo contenido en mercurio y recomienda priorizar el pescado azul dentro del consumo semanal de pescado.

El huevo cocido complementa esta preparación con proteínas, colina y vitaminas como la B12. La colina participa en funciones relacionadas con el sistema nervioso y forma parte de las membranas celulares.

Por su parte, las judías verdes aportan agua, fibra, folatos y vitamina C, aunque las cantidades de algunas vitaminas pueden disminuir durante la cocción y la conservación.

La combinación permite preparar una cena variada y saciante. No obstante, su aporte energético dependerá de las cantidades utilizadas y de ingredientes como el aceite de oliva o el queso.

Una buena alternativa

Uno de los aspectos más interesantes de esta propuesta es que no necesita pescado fresco ni verduras recién cocinadas.

De hecho, la AESAN señala en sus recomendaciones dietéticas que el pescado congelado y en conserva puede presentar un valor nutricional similar al fresco, aunque aconseja elegir conservas con bajo contenido en sal.

Esto convierte a las latas de caballa o sardinas en una opción práctica para incorporar pescado a la alimentación sin tener que prepararlo cada noche.

Moñino también recomienda dejar varios huevos cocidos preparados con antelación. En ese caso, es importante conservarlos refrigerados y manipularlos correctamente para reducir los riesgos microbiológicos.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) aconseja refrigerar los alimentos cocinados cuanto antes, mantenerlos por debajo de 5 °C y no dejarlos a temperatura ambiente durante más de dos horas.

Así, una cena que combina judías verdes, huevo cocido y caballa puede resolverse en pocos minutos, sin recurrir necesariamente a un sándwich o a platos preparados.