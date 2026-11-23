Lara Ferreiro, psicóloga: "Echenique no habría podido estudiar ni desarrollarse profesionalmente sin el apoyo de su madre"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro destaca la figura de la madre de Pablo Echenique como un pilar fundamental para su desarrollo académico, profesional y personal. El político ha reconocido abiertamente la importancia del apoyo materno para afrontar las dificultades derivadas de su atrofia muscular espinal. La experta diferencia entre el apoyo emocional y el instrumental, señalando que la asistencia práctica materna fue decisiva para que Echenique pudiera estudiar. La historia del exdirigente del CSIC y político sirve de ejemplo de resiliencia, autoestima y la importancia de contar con redes de apoyo sólidas.

Pablo Echenique, uno de los rostros políticos más reconocidos del país, ha tenido una carrera profesional muy prolífica, tanto dentro de esos márgenes de la política como en el campo de la ciencia como físico teórico e investigador científico del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Su vida, marcada por su atrofia muscular espinal, ha destacado por su camino de superación y crecimiento personal, forjando un carácter complejo y una personalidad fuerte. Y gran parte de ello, como él mismo admitió, no hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de su madre.

Según explica Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, a EL ESPAÑOL, Echenique es un gran ejemplo a seguir en términos de autoestima, seguridad emocional y confianza en uno mismo.

Un apoyo imprescindible

"Su madre fue una figura esencial para construir su autonomía y fortalecer sus capacidades. Lejos de sobreprotegerlo, luchó para que tuviera oportunidades educativas y sociales. Su actitud demuestra que el verdadero apoyo consiste en proporcionar herramientas para crecer, desarrollar la independencia y afrontar las dificultades con seguridad y resiliencia", explica Ferreiro.

"Desde la psicología positiva, la gratitud de Echenique refleja el reconocimiento del sacrificio y la entrega materna. Él mismo ha destacado que su madre fue decisiva para alcanzar sus logros académicos y profesionales. Esta relación evidencia cómo el amor, el apoyo emocional y la confianza familiar pueden transformar una trayectoria vital", continua la experta.

"Su historia demuestra que la autonomía no significa vivir sin ayuda, sino contar con los apoyos necesarios para desarrollar plenamente las propias capacidades".

Para la psicóloga, el hecho de que Echenique reconozca ese apoyo materno y que además muestra públicamente su afecto -admitiendo además que sin ello no hubiera llegado a donde está a día de hoy- es la clave de todo y lo que hace que, en gran medida, su carácter sea tan fuerte y esté tan definido, con una confianza inamovible.

"El reconocimiento que Echenique hace de su madre también permite diferenciar entre apoyo emocional y apoyo instrumental, dos dimensiones que desempeñan funciones distintas, aunque complementarias, en el bienestar psicológico", sigue.

"Mientras que el primero se relaciona con el afecto, la comprensión, la validación emocional y el sentimiento de pertenencia, el segundo hace referencia a la ayuda práctica necesaria para afrontar determinadas actividades de la vida cotidiana", añade.

"En su caso, el político ha explicado que esta asistencia resultó decisiva para continuar estudiando y construir su trayectoria profesional, lo que permite reflexionar sobre la importancia de las redes de apoyo en los procesos de desarrollo personal", concluye Ferreiro.

Realmente, y como bien indica la psicóloga, tener esa red familiar sólida y verdaderas amistades son cruciales para el crecimiento personal: son una base muy importante para crecer y formarse, tanto a nivel de carácter como en el ámbito profesional, y ayuda además a la superación de cualquier adversidad.