Íñigo, carnicero con 40 años de experiencia: "Ganando 2.000 € no te compras un piso, mi hijo se arriesga al seguir en el oficio"

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LO ESENCIAL Las claves Íñigo Etxezarreta, un carnicero con 40 años de experiencia, advierte de las severas dificultades para acceder a una vivienda en España incluso con un sueldo de 2.000 euros mensuales. Etxezarreta anima a su hijo a continuar en el oficio familiar, pero reconoce que comprar un piso hoy en día implica asumir riesgos e incertidumbre pese al trabajo constante. El Banco de España señala que el esfuerzo para comprar una casa ha subido un 88,6% desde 1980 debido al aumento de precios por encima de la renta disponible. Un estudio de Fotocasa e InfoJobs revela que en 2025 se requerían 8,4 años de salario bruto íntegro para adquirir una vivienda usada de 80 metros cuadrados.

Con un sueldo de 2.000 euros al mes, comprar una vivienda en España se ha convertido en una meta casi inalcanzable para muchos trabajadores. Así lo resume Íñigo Etxezarreta, carnicero de tercera generación, al describir las dificultades del mercado inmobiliario español.

"Ganando 2.000 euros no te compras un piso. Está muy difícil la cosa", lamenta el profesional, que acumula alrededor de 40 años de experiencia en el oficio. Su reflexión parte de una preocupación familiar: las posibilidades de sus hijos.

Etxezarreta observa cómo las nuevas generaciones afrontan una barrera creciente. Aunque anima a su hijo a seguir, reconoce que hacer las cosas bien hoy no garantiza la propiedad: también exige asumir riesgos y confiar en que todo salga bien.

"Yo veo a mi hijo, les animamos a seguir y si lo hacen bien entiendo que sí van a poder comprarse un piso", explica. Sin embargo, introduce una cautela: "No dejan de arriesgarse". La incertidumbre acompaña a sus expectativas.

Más allá de la profesión

Su testimonio conecta con un problema en el debate público. El encarecimiento de los inmuebles, la escasez de oferta en las zonas más demandadas y la dificultad para reunir el ahorro inicial alejan la compra de muchos hogares españoles.

Los datos respaldan esa percepción. El Banco de España señala en su Informe Anual de 2025 que el esfuerzo potencial para adquirir una vivienda en propiedad ha aumentado un 88,6% desde 1980, tomando 1980 como referencia histórica en perspectiva.

El organismo también advierte de que, desde 2015, los precios de la vivienda han crecido más que la renta disponible de los hogares. El desequilibrio entre oferta y demanda, unido a la limitada construcción, presiona al alza los precios.

El problema no se limita a pagar la hipoteca. Para comprar, las familias necesitan disponer de ahorros suficientes para cubrir la entrada y los gastos asociados, una cantidad difícil de reunir cuando los alquileres absorben buena parte del salario.

En 2025, adquirir una vivienda de segunda mano de 80 metros cuadrados exigía 8,4 años de salario bruto íntegro, según un estudio de Fotocasa e InfoJobs. La cifra aumentó frente a los 7,1 años calculados para 2024 en España.

Las dificultades son especialmente visibles entre los jóvenes, que retrasan su emancipación y dependen durante más tiempo del hogar familiar. La vivienda condiciona decisiones esenciales, desde formar una familia hasta cambiar de ciudad por trabajo o desarrollar un proyecto propio.

En ese contexto, las palabras del carnicero reflejan una inquietud generacional: el temor a que trabajar y mantener ingresos estables ya no garantice acceder a una casa. La prudencia con la que habla de su hijo resume esa incertidumbre.

El diagnóstico del Banco de España apunta a un desajuste entre la creación de hogares y la construcción de viviendas. Sin un aumento de la oferta, especialmente donde se concentra el empleo, la presión sobre los precios difícilmente desaparecerá.

Por ahora, Etxezarreta mantiene el mensaje de ánimo, aunque sin ocultar las dificultades. Confía en que su hijo pueda comprar si las circunstancias acompañan, pero su advertencia deja una pregunta: cuánto esfuerzo y riesgo tendrá que asumir para conseguirlo.