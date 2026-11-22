Un cuenco con una sopa de fideos. E. E.

Sara Bassi, nutricionista: "La mejor cena del otoño no es una fruta y un yogur, sino esta sopa de estrellitas con parmesano"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sara Bassi propone una sopa cremosa de estrellitas con queso parmesano como la cena ideal, nutritiva y reconfortante para los días fríos de otoño. La receta incluye verduras (zanahoria, calabacín y cebolla), pollo, pasta pequeña, queso parmesano rallado y un toque final de aceite de oliva. Para su elaboración, las verduras y el pollo se trituran con el caldo tras la cocción, logrando una base cremosa sobre la que se cocina la pastina. Según la especialista, este plato representa el 'comfort food' por excelencia, aportando un componente emocional que evoca los sabores de la infancia y el hogar.

Cuando bajan las temperaturas, los platos de cuchara recuperan protagonismo en las cocinas. Hay recetas que, además de combatir el frío, evocan recuerdos de infancia y convierten una cena sencilla en un momento especial.

Es el caso de la sopa de estrellitas que propone Sara Bassi, nutricionista, en uno de sus vídeos publicados en Instagram. Una preparación casera que combina verduras, pollo, pasta pequeña y queso parmesano.

La especialista presenta su propia versión de este clásico reconfortante, al que define como el "comfort food por excelencia". Una alternativa para quienes buscan una cena caliente, sabrosa y elaborada con ingredientes cotidianos.

La receta comienza con una selección de verduras que aportan sabor y consistencia al caldo. Para prepararla se necesitan dos o tres zanahorias, un calabacín y una cebolla, además de un trozo de pollo.

Este último ingrediente puede ser tanto pechuga como contramuslo, según las preferencias de cada persona. También hacen falta entre uno y un litro y medio de agua, pasta de estrellitas, parmesano, sal y aceite de oliva.

'Comfort food'

El primer paso consiste en cortar las zanahorias, el calabacín y la cebolla en trozos. Después, hay que introducir todas las verduras en una olla con agua y añadir el pollo y una pizca de sal.

La mezcla debe cocinarse durante aproximadamente 30 o 40 minutos, hasta que tanto las verduras como la carne estén tiernas. Este tiempo permite que los ingredientes desprendan sus sabores y formen un caldo sabroso.

Una vez terminada la cocción, llega uno de los pasos más importantes de la preparación. Bassi recomienda retirar una parte del caldo y reservarla para utilizarla posteriormente en otra receta.

La cantidad que se aparte dependerá de la textura que se quiera conseguir, ya que conservar más líquido permitirá obtener una sopa menos espesa. El resto de ingredientes permanecerá dentro de la olla.

A continuación, hay que triturar las verduras y el pollo junto con el caldo restante hasta conseguir una crema suave y homogénea. De esta manera, la base adquiere una consistencia diferente a la del caldo tradicional.

Sobre esa preparación se incorpora la pastina, es decir, la pasta pequeña con forma de estrellitas. Se deja cocinar hasta que esté en su punto, siguiendo las indicaciones necesarias para conseguir la textura deseada.

El último paso consiste en añadir una buena cantidad de queso parmesano rallado y mezclarlo con el resto de ingredientes. Bassi también propone terminar el plato con un chorrito de aceite de oliva.

El resultado es una sopa cremosa, sencilla y nutritiva que la nutricionista resume con tres palabras: "Simple, nutritiva y reconfortante". Una receta que demuestra que no hacen falta elaboraciones complicadas para disfrutar de una cena casera.

Además de su sabor, la propuesta tiene un componente emocional que explica parte de su atractivo. "Esta sopa de estrellitas sabe exactamente a eso: infancia y hogar", recuerda Bassi en el texto que acompaña a su publicación.

Así, esta preparación recupera uno de esos platos tradicionales que permanecen asociados a los recuerdos familiares. Una opción para las noches de otoño en las que apetece dejar a un lado las cenas frías y disfrutar de una receta caliente.