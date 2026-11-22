Núria Monfulleda, nutricionista: "Para comer patatas de mejor calidad no basta con cocerlas, mejor enfrialas"

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LO ESENCIAL Las claves Enfriar las patatas cocidas en el frigorífico altera la estructura de su almidón mediante la retrogradación, transformándolo en almidón resistente tipo 3. El almidón resistente no se digiere en el intestino delgado y llega al intestino grueso, donde sirve de alimento para las bacterias de la microbiota. Refrigerar las patatas entre 12 y 24 horas ayuda a reducir los picos de glucosa e insulina en comparación con consumir las patatas recién cocinadas. Los expertos aclaran que este proceso no reduce drásticamente las calorías ni los hidratos de carbono, por lo que debe combinarse con una dieta equilibrada.

Dos patatas de la misma variedad, cocinadas durante el mismo tiempo y con idénticos ingredientes, pueden comportarse de manera diferente en nuestro organismo.

La diferencia no está en la cantidad de aceite ni en la forma de cortarlas, sino en algo que ocurre después de apagar el fuego.

Dejar enfriar las patatas cocidas en el frigorífico modifica parte de su almidón, haciendo que una pequeña proporción resulte más difícil de digerir. Este fenómeno ha despertado el interés de los investigadores por sus posibles efectos sobre la glucosa y la salud intestinal.

Así lo explica Núria Monfulleda, nutricionista del centro Loveyourself, en Barcelona, que ha analizado los beneficios del denominado almidón resistente.

La especialista reconoce sus propiedades, aunque advierte de que ningún truco culinario puede sustituir una alimentación equilibrada.

Enfríar las patatas cocidas

En una entrevista publicada por La Vanguardia, Monfulleda explica que no todo el almidón de los alimentos se comporta de la misma manera durante la digestión.

"El almidón resistente es la fracción del almidón que no se digiere en el intestino delgado", señala la nutricionista.

A diferencia del almidón fácilmente digerible, esta fracción llega al intestino grueso, donde puede ser fermentada por determinadas bacterias de la microbiota.

Para aumentar su presencia en las patatas interviene un proceso denominado retrogradación.

Cuando cocemos una patata, los gránulos de almidón absorben agua y cambian de estructura. Posteriormente, al enfriarse, parte de sus moléculas se reorganizan y forman estructuras más resistentes a las enzimas digestivas.

El resultado es un incremento del llamado almidón resistente tipo 3.

La nutricionista Fátima Branco, consultada en el mismo reportaje, señala que refrigerar las patatas cocidas durante 12 o 24 horas puede incrementar su contenido en esta fracción.

Lo que dice la ciencia

Una investigación publicada en Nutrients en 2019 analizó las diferencias entre consumir patatas recién cocinadas y patatas previamente refrigeradas.

El ensayo se realizó con mujeres que presentaban niveles elevados de glucosa e insulina en ayunas.

Los investigadores observaron que las patatas enfriadas producían respuestas de glucosa e insulina más bajas en determinados momentos posteriores a su consumo.

Sin embargo, los resultados no permiten afirmar que enfriar patatas tenga exactamente el mismo efecto en todas las personas.

Además, una revisión científica del proyecto SPUD, publicada en Nutrition Bulletin, recuerda que las diferencias dependen de la variedad, el método de preparación y la temperatura de consumo.

Monfulleda también introduce un matiz importante: "No me gusta decir que el almidón resistente es más saludable", aunque reconoce que presenta propiedades interesantes.

La experta recuerda que sus beneficios deben valorarse dentro del conjunto de la dieta, sin convertir el enfriamiento en una solución milagrosa para adelgazar.

Cómo enfriarlas

El procedimiento puede aplicarse a unas patatas hervidas que después vayamos a utilizar en una ensalada, una guarnición o una tortilla.

Primero, se cuecen hasta que estén tiernas. Después, se dejan perder parte del calor y se introducen en el frigorífico dentro de un recipiente limpio y cerrado.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda refrigerar las comidas cocinadas que no vayan a consumirse inmediatamente, sin mantenerlas más de dos horas a temperatura ambiente.

Una vez refrigeradas, pueden dejarse hasta el día siguiente antes de utilizarlas.

También es posible recalentarlas, aunque el efecto sobre el almidón resistente puede variar según la temperatura y el método empleado.

Eso sí, enfriar las patatas no elimina sus hidratos de carbono ni reduce drásticamente sus calorías. Tampoco convierte automáticamente cualquier receta en un plato más equilibrado.

La propuesta de Monfulleda consiste en aprovechar un cambio que ocurre de forma natural durante el enfriamiento, sin perder de vista lo verdaderamente importante: la variedad de alimentos, las cantidades y los hábitos cotidianos.