Sara Bassi, nutricionista: "La cena más sabrosa del otoño no es una sopa, sino este guiso con carne y boniato"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sara Bassi propone un boniato relleno de carne picada, verduras salteadas, tomate y queso fundido como opción reconfortante y sabrosa para el otoño. La receta se prepara principalmente utilizando la freidora de aire para asar el boniato a 200 grados y, posteriormente, para gratinar el queso. Las cantidades de ingredientes se pueden adaptar fácilmente según las preferencias de cada comensal y las dimensiones del boniato utilizado. Nutricionalmente, el boniato destaca por su aporte de fibra, potasio, vitaminas A, B y C, y betacarotenos con acción antioxidante que benefician la salud ocular.

Con la llegada del frío, los platos calientes vuelven a ganar protagonismo en nuestras cocinas. Sin embargo, hay alternativas a las tradicionales cremas y sopas que permiten disfrutar de las verduras de temporada de una manera diferente.

Es el caso del boniato relleno que propone Sara Bassi, nutricionista, en un vídeo publicado en su cuenta de Instagram. Una receta sencilla y reconfortante que combina carne picada, verduras, tomate y queso fundido.

La preparación utiliza como ingrediente principal un boniato grande, que se cocina en la freidora de aire hasta conseguir una textura tierna. Después, se rellena con una mezcla de verduras salteadas y carne.

Para elaborar este plato se necesitan cebolla, zanahoria, calabacín, carne picada, tomate triturado y queso rallado. También hacen falta aceite de oliva, sal y las especias que cada persona prefiera.

La nutricionista explica que las cantidades de verduras, carne y tomate pueden adaptarse al tamaño del boniato y a la cantidad de relleno que se quiera preparar. Así, es posible ajustar la receta a cada comensal.

El primer paso consiste en lavar bien el tubérculo, hacerle unos agujeros y añadir un chorrito de aceite. Después, se introduce en la freidora de aire a 200 grados durante 25 o 30 minutos.

El tiempo dependerá de sus dimensiones, por lo que Bassi recomienda comprobar que está suficientemente tierno pinchándolo. Mientras se cocina, se puede aprovechar para preparar el acompañamiento que dará sabor al plato.

Para ello, se saltean las verduras con un poco de aceite y una pizca de sal. A continuación, se incorpora la carne picada y se cocina hasta que esté completamente hecha y haya cambiado de color.

Después llega el turno de las especias y el tomate triturado, que se mezclan con el resto de ingredientes. La preparación debe cocinarse durante unos minutos adicionales para conseguir que todos los sabores queden integrados.

Cuando el boniato esté listo, basta con abrirlo por la mitad y distribuir el relleno sobre su interior. El último paso consiste en añadir queso rallado y devolverlo a la freidora hasta que quede fundido.

Más allá de su versatilidad en la cocina, el boniato destaca por su composición nutricional. Según la Fundación Española de Nutrición (FEN), aporta 101 kilocalorías y 21,5 gramos de hidratos de carbono por cada 100 gramos.

También contiene 2,5 gramos de fibra, además de minerales como potasio, fósforo y calcio. A esto se suma su aporte de vitaminas A, B y C, que contribuyen a completar una alimentación variada.

Su característico color anaranjado se debe a los betacarotenos, unos compuestos antioxidantes que el organismo puede transformar en vitamina A. Este nutriente resulta especialmente importante para mantener una visión normal y cuidar la salud ocular.

El boniato también contiene antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño provocado por los radicales libres. Además, su contenido en fibra favorece el funcionamiento del sistema digestivo y contribuye a la sensación de saciedad.

Aunque suele presentarse como una alternativa más saludable a la patata, las diferencias nutricionales entre ambos tubérculos no son tan importantes. La forma de preparación resulta determinante: asar, hervir u hornear suele ser preferible a freír.