Rocío, pescadera con 40 años de experiencia: "Para congelar marisco cocido, usa un paño húmedo con agua de cocción"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La pescadera gallega Rocío, con 40 años de experiencia, aconseja envolver el marisco cocido y frío en un paño húmedo impregnado en su agua de cocción antes de congelarlo para evitar que se reseque. Es necesario colocar una bolsa o papel film apto para congelación sobre el paño húmedo para proteger la pieza del aire y preservar su textura y humedad original. El método es ideal para grandes crustáceos como centollas o bueyes de mar, mientras que en especies como la nécora se debe evitar la congelación excesivamente anticipada para no dañar sus patas. Para una descongelación segura, los expertos recomiendan pasar el marisco al frigorífico dentro de un recipiente que recoja los líquidos, evitando dejarlo a temperatura ambiente.

Hay un error que puede arruinar una buena centolla incluso antes de que llegue a la mesa de Navidad. Después de pagar por un marisco de calidad, muchas personas lo introducen en el congelador sin protegerlo correctamente y descubren, semanas después, que su carne ha perdido parte de la jugosidad.

La solución no requiere ningún utensilio especial. Un paño limpio, un poco del agua utilizada para cocer el marisco y un envoltorio adecuado pueden ayudar a protegerlo durante el almacenamiento. Es un método tradicional que todavía utilizan numerosos profesionales de las pescaderías gallegas.

Así lo explica Rocío, conocida como Bea Portonovo, una pescadera que lleva 40 años al frente de su puesto en la plaza de abastos de Pontevedra. La profesional ha compartido algunos de sus consejos para comprar marisco antes de Navidad y conservarlo sin que pierda demasiada calidad.

Congelar sin resecar

En una entrevista concedida a La Voz de Galicia, Rocío explica que congelar marisco puede resultar interesante para evitar las subidas de precios que suelen producirse durante las fiestas.

Sin embargo, insiste en que tan importante como elegir una buena pieza es conservarla correctamente. Su recomendación consiste en cocer el marisco, dejarlo enfriar y envolverlo en un paño humedecido con la propia agua de cocción antes de introducirlo en el congelador.

La pescadera considera que este procedimiento ayuda a evitar que la carne se reseque durante el almacenamiento.

El agua utilizada para cocer el marisco contiene sal y sustancias liberadas durante la preparación. Al humedecer el paño con ella, se crea una capa de humedad alrededor de la pieza.

No obstante, el paño no sustituye a un envoltorio cerrado apto para congelación. Es importante añadir una bolsa adecuada o una película alimentaria que limite el contacto con el aire.

No todos deben congelarse

Rocío recuerda que las recomendaciones cambian dependiendo de la especie. En su puesto trabaja especialmente con nécoras, centollas, camarones y cigalas, productos habituales en las celebraciones navideñas.

La profesional explica que, aunque hay personas que congelan el marisco crudo y otras que prefieren cocinarlo primero, la decisión debe adaptarse al tipo de producto.

En el caso de la nécora, también aconseja evitar una congelación demasiado anticipada, ya que sus patas pueden deteriorarse durante un almacenamiento prolongado.

Otros profesionales gallegos recomiendan aplicar el método del paño húmedo a crustáceos grandes, como centollas o bueyes de mar, después de cocerlos.

En cambio, los moluscos bivalvos y los crustáceos pequeños pueden requerir procedimientos distintos.

Cocido con seguridad

La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria recomienda mantener el congelador a una temperatura de -18 ºC y proteger los alimentos en recipientes o envoltorios cerrados.

También aconseja congelar los alimentos perecederos dentro de las dos horas posteriores a su cocinado o compra, evitando dejarlos demasiado tiempo a temperatura ambiente.

Por tanto, el marisco cocido debe enfriarse con rapidez y mantenerse refrigerado hasta su congelación. Una vez frío, puede envolverse en un paño limpio ligeramente humedecido con agua de cocción y protegerse con una bolsa apta para congelar.

Conviene anotar la fecha y evitar almacenar las piezas durante periodos excesivamente largos si se quiere conservar su mejor textura.

Para descongelarlas, la recomendación oficial es trasladarlas al frigorífico, dentro de un recipiente que recoja los líquidos. La descongelación lenta permite mantener la temperatura controlada y reduce los riesgos asociados a dejar el marisco sobre la encimera.

Así, un gesto tan sencillo como proteger bien una centolla o una nécora puede ayudar a conservar su calidad hasta el momento de servirla, sin necesidad de comprar todo el marisco en los días previos a Navidad.