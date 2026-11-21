Los meteorólogos avisan: Roberto Brasero alerta de que noviembre ha sido tropical con 30 ºC en esta zona de España

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LO ESENCIAL Las claves Roberto Brasero ha alertado de un episodio de calor inusual en noviembre con registros superiores a los 30 ºC en Murcia y noches tropicales de hasta 22 ºC en Alicante, Valencia y Baleares. A partir del jueves las temperaturas sufrirán un acusado descenso de hasta 10 ºC en el sur y centro peninsular, ajustándose a los valores habituales de la época. El sábado un nuevo frente atlántico muy activo, impulsado por un río atmosférico, entrará por Galicia y dejará lluvias abundantes en buena parte de la Península. Tras una breve tregua el domingo y lunes, se prevé la llegada de otro frente para el próximo martes que podría reactivar las precipitaciones.

El verano se ha dejado sentir de forma inesperada en noviembre en el Mediterráneo. Mientras las lluvias afectaban a España, algunas localidades del sureste alcanzaban temperaturas propias de los meses más cálidos.

Roberto Brasero ha destacado este contraste en un vídeo de Instagram, donde ha alertado de los registros del miércoles 18. En Murcia, según explicó, el termómetro oficial de AEMET superó los 30 ºC.

"Se están bañando en Alicante como si fuera verano", comentó el meteorólogo. El episodio no solo se notó durante el día: también dejó temperaturas nocturnas excepcionalmente elevadas para estas fechas.

Brasero señaló que Valencia, Alicante y Baleares habían registrado mínimas de hasta 22 ºC durante la noche. Son valores superiores incluso a los de Canarias, donde este fenómeno resulta más habitual en noviembre.

"En el Mediterráneo no lo es", subrayó para remarcar el carácter poco frecuente de estas noches tropicales. La situación empezaría a cambiar el jueves 19, con un descenso térmico en buena parte del país.

Fin de semana

El meteorólogo avanzó que durante la madrugada podrían bajar hasta 10 ºC en algunas zonas del sur. En el centro peninsular, el amanecer sería más frío: de 17 ºC se pasaría a menos de 10 ºC.

Por la tarde, el Mediterráneo todavía mantendría valores superiores a los 25 ºC. En cambio, el centro y el norte volverían a máximas cercanas a los 15 ºC, más propias de esta época.

Además, el frente que dejaba precipitaciones avanzaría con rapidez y las lluvias perderían intensidad. El jueves se abrirían claros, aunque continuaría el viento fuerte en el este y el oleaje en Galicia y el Cantábrico.

El respiro durará poco. Tras una pausa favorecida por el anticiclón entre jueves y viernes, un nuevo frente atlántico, muy activo, llegará al oeste peninsular durante el sábado desde el Atlántico.

Las lluvias entrarán con fuerza por Galicia y se extenderán al Cantábrico, Castilla y León, La Rioja, Navarra, Aragón y Extremadura. Al final de la tarde podrían alcanzar Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Durante la madrugada del domingo, el frente llegará al centro y al interior oriental, aunque comenzará a debilitarse. Las precipitaciones tenderán a remitir por la mañana en buena parte del territorio.

El extremo norte podría seguir registrando lluvias el domingo. También se esperan posibles chubascos matinales en Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, mientras que el resto de España tenderá hacia la mejoría.

Este episodio volverá a estar alimentado por un río atmosférico. Los acumulados podrían ser abundantes en zonas favorables, como el oeste de Galicia y el sector occidental del sistema Central, durante el sábado.

La próxima semana arrancaría con tiempo más estable, aunque la tregua podría ser breve. De cara al martes, otro frente atlántico se aproximaría a España y podría reactivar las precipitaciones.