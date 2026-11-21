Meritxell Comes, pescadera con 10 años de experiencai: "El mejor pescado para freír no es la merluza, sino la pelaya"

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LO ESENCIAL Las claves Meritxell Comes, pescadera con diez años de experiencia, recomienda la pelaya como la mejor opción para freír frente a la tradicional merluza. La pelaya es un pescado blanco plano del Mediterráneo, de carne delicada y tamaño pequeño, ideal para preparar enharinado y frito. Se trata de una alternativa económica y versátil dentro de la gastronomía mediterránea para variar el consumo de pescado entre semana. Para su preparación se aconseja secar bien las piezas, pasarlas por una fina capa de harina y hacer una fritura corta en aceite bien caliente.

La merluza es uno de los pescados más habituales en las cocinas españolas. Su sabor suave y la facilidad para prepararla hacen que muchas familias recurran a ella cuando quieren disfrutar de un pescado frito. Sin embargo, existen otras especies menos conocidas que también ofrecen buenos resultados.

Una de ellas es la pelaya, un pescado blanco de pequeño tamaño que puede encontrarse en las pescaderías del Mediterráneo. Su carne delicada y su forma aplanada permiten cocinarla de manera sencilla, especialmente cuando se prepara enharinada y frita.

Así lo explica Meritxell Comes, pescadera de L'Ametlla de Mar (Tarragona), que lleva una década al frente de Peixos Duque junto a su familia. La profesional recuerda que la pelaya es uno de los pescados que sus clientes compran habitualmente para las comidas entre semana.

La pelaya para freír

En una entrevista concedida a La Vanguardia, Comes explica que las preferencias de sus clientes cambian dependiendo del día.

"Lo que se vende más entre semana es la sepia, el calamar, la merluza o la pelaya, que se utiliza mucho para freír", señala la pescadera.

La profesional destaca así una especie que, aunque forma parte de la gastronomía de diferentes localidades mediterráneas, resulta menos conocida para quienes acostumbran a comprar merluza, dorada o lubina.

Según la información del Departamento de Agricultura de la Generalitat de Cataluña, la pelaya, denominada palaia en catalán, pertenece a la especie Citharus linguatula.

Se trata de un pescado plano, de cuerpo ovalado y color marrón claro en la parte superior. Su tamaño suele ser reducido, lo que facilita cocinarlo entero después de limpiarlo.

El Ayuntamiento de Tarragona también destaca sus posibilidades gastronómicas. Puede prepararse enharinada y frita, empanada al horno o acompañada de verduras, entre otras elaboraciones.

Merece la pena probar otros

Comes trabaja con pescado procedente de las lonjas de L'Ametlla de Mar y La Ràpita. Su negocio apuesta por el producto de proximidad y evita recurrir a intermediarios.

«Compramos el pescado y es el que servimos al día siguiente», explica la pescadera, que considera fundamental conocer el origen de los productos.

Esta forma de trabajar también permite recomendar especies que los consumidores quizá no comprarían por desconocimiento.

En el caso de la pelaya, su interés está en la versatilidad. Como otros pescados blancos, puede incorporarse a una alimentación variada y combinarse con verduras, patatas o ensaladas.

Eso sí, no significa que sea nutricionalmente superior a la merluza. Ambas permiten preparar recetas diferentes, y la elección dependerá del gusto, el precio y la disponibilidad.

Cómo prepararla

Para cocinarla, lo primero es pedir al pescadero que limpie las piezas y retire las vísceras. Después, conviene secarlas bien con papel de cocina para eliminar el exceso de humedad.

Una preparación sencilla consiste en pasar las pelayas por una capa fina de harina y freírlas en aceite caliente, evitando introducir demasiadas piezas a la vez.

El tiempo dependerá de su tamaño. Al tratarse de pescados pequeños, no necesitan una cocción prolongada, ya que podrían quedar demasiado secos.

Una vez dorados, pueden retirarse sobre papel absorbente y servirse con limón, patatas o una ensalada.