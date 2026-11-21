Imagen de archivo de una carne a la parrilla. Gtres Gtres.

Mariano, carnicero con 30 años de experiencia: "Para elegir la mejor carne para los niños no te fijes en el peso, sino en el color"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez aconseja priorizar la textura y la frescura al comprar carne para niños, recomendando evitar piezas duras, con grasa amarillenta o con manchas. Cortes tiernos como el solomillo, la pechuga o la carne picada fresca son las mejores opciones para facilitar la masticación y seguridad de los más pequeños. Para la preparación en casa, se sugiere cortar la carne en trozos pequeños, cocinarla bien sin resecarla y evitar los condimentos con sabores demasiado intensos. Sánchez destaca la importancia de consultar con el carnicero según la edad del niño y llama a priorizar la calidad y la seguridad alimentaria frente al precio.

Elegir carne para los más pequeños exige algo más que acudir al mostrador y pedir una pieza económica. La textura, la frescura y la preparación son factores determinantes para que puedan comerla con comodidad y seguridad desde el principio.

Así lo sostiene Mariano Sánchez, carnicero con tres décadas de experiencia, que ha compartido en Instagram una serie de consejos dirigidos a las familias. Su recomendación parte de una idea sencilla: adaptar la compra a las necesidades del niño.

"Comprar carne para niños no es solo cuestión de precio o de tamaño, es elegir cortes seguros, tiernos y nutritivos", resume el profesional. Por eso, considera fundamental prestar atención a la pieza antes de llevársela a casa y cocinarla.

El primer aspecto que destaca es la textura. Sánchez aconseja evitar los cortes duros o con demasiada fibra, que pueden exigir un esfuerzo excesivo al masticar. En su lugar, propone escoger opciones tiernas y fáciles de consumir para ellos.

Del solomillo a la pechuga

Entre sus alternativas menciona el solomillo, la pechuga y la carne picada fresca. Son formatos que, bien preparados y adaptados a cada edad, pueden facilitar la masticación. El objetivo es evitar dificultades al comer, especialmente en niños pequeños.

El carnicero también recuerda que no basta con fijarse en el peso o en el aspecto del producto. A la hora de comprar, recomienda comprobar su frescura y descartar piezas con grasa amarillenta o manchas visibles en la superficie.

Una vez en casa, el tamaño de las porciones vuelve a ser importante. Sánchez aconseja cortar la carne en trozos pequeños y cocinarla bien, aunque sin dejar que se reseque, para conservar una textura más agradable al paladar infantil.

También recomienda moderar los condimentos. Los sabores demasiado intensos pueden resultar poco adecuados para los niños, por lo que plantea preparaciones sencillas que permitan apreciar el alimento sin recurrir a aderezos fuertes ni complicaciones innecesarias en la cocina diaria.

En el caso de la carne picada, la precaución debe ser aún mayor. Sánchez insiste en que debe comprarse siempre fresca y no permanecer demasiado tiempo almacenada en la nevera, una pauta importante para su conservación y manipulación segura.

Su textura puede hacerla más sencilla de masticar, pero eso no elimina la necesidad de extremar la higiene. Conviene mantenerla refrigerada, evitar contaminaciones cruzadas y cocinarla completamente, especialmente cuando va destinada a los más pequeños de la casa también.

El consejo, por tanto, no se limita a elegir una pieza concreta. La edad del niño, su capacidad para masticar y la forma de cocinar cada corte deben orientar la decisión, en lugar de aplicar una regla general automáticamente.

En este punto, Sánchez reivindica el papel del comercio. "Un buen carnicero te aconseja según la edad de tu hijo", señala. La conversación en el mostrador puede ayudar a escoger cortes, cantidades y preparaciones más apropiadas para cada familia.

Su mensaje final es una invitación a priorizar la calidad y la seguridad frente al ahorro. "No compres solo por precio, compra calidad y seguridad", concluye. Una elección que permite adaptar la carne a cada etapa infantil y sus necesidades.