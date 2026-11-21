José Miguel Viñas, meteorólogo: "Si en 2 o 3 años no hay cambios, el calor será insostenible en España"

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LO ESENCIAL Las claves El meteorólogo José Miguel Viñas advierte que, si no se evoluciona en 2 o 3 años, el calor en España puede volverse insostenible en un plazo de unos 20 años. Compara el escenario futuro de España con los países del golfo Pérsico, donde el calor extremo obliga a la población a realizar su vida en interiores climatizados. Viñas señala que el aumento constante de temperaturas en el Mediterráneo viene acompañado de un incremento global en la frecuencia de fenómenos climáticos extremos. A pesar del escenario adverso, el experto asegura que aún existe un margen de una o dos décadas para tomar medidas y proteger a la población.

El meteorólogo José Miguel Viñas, durante una charla en el podcast Dime con quién hablas, afirma que el aumento sostenido de las temperaturas y de la humedad en la cuenca mediterránea amenaza con transformar los veranos españoles en periodos prácticamente insostenibles.

El experto compara este escenario futuro, que puede llegar en un plazo de unos 20 años aproximadamente, con la situación que se vive en los países del golfo Pérsico, donde el calor extremo obliga a la población a desarrollar toda su vida en interiores, con edificios climatizados.

Para Viñas, esta transición hacia un modelo de vida recluido en espacios con aire acondicionado resulta imposible y artificial, y de hecho insostenible a largo plazo, porque el ser humano necesita el contacto con el exterior y no es viable "encerrar" ciudades enteras.

Y lo peor es que parece que la reacción para hacer frente a dicha situación debe ser pronto, porque el meteorólogo considera que el escenario actual, con la presión del cambio climático en todo el planeta, irá aumentando con el paso de los años y las temperaturas serán insoportables.

Una situación límite

Además, Viñas también confirma que cada vez hay más fenómenos climáticos extremos en todo el planeta, cosa que antes no ocurría: las lluvias son más agresivas, hay más borrascas y por supuesto más inundaciones, sumando a ello esas olas de calor que se extienden durante todo el verano, durante el día y la noche.

"Una cosa que se viene percibiendo los últimos años y que antes no era tan evidente es que esa subida inexorable va acompañada de un aumento de los fenómenos extremos", comenta el profesional en su charla mencionada.

"Siempre ha habido fenómenos extremos, pero la frecuencia con la que ahora se están produciendo los extremos no es fácil encontrarla en un período antiguo, y menos a escala global", continúa.

"La atmósfera está dopada, tiene mucha más energía, y esa energía se canaliza a través de los fenómenos que nos afectan". Con todo, no obstante, Viñas asegura que no todo está perdido y que aún se puede intentar establecer algún tipo de barrera para proteger a la población de este clima tan adverso.

"A ver, no todo está perdido, hay margen. Yo creo que tenemos todavía una o dos décadas por delante que se pueden hacer cosas, pero desde luego que si ahora mismo, tal y como está el patio, no se evoluciona en dos o tres años de otra manera, va a ser muy cuesta arriba el que podamos darle la vuelta o, al menos, revertir algunas de las cosas que van a pasar".

Ahora habrá que ver cómo evoluciona el panorama y si, a pesar de las previsiones, se producen nuevos cambios que acaben acelerando ese proceso de cambio climático que ya estamos viviendo.