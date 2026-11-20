Sandra Moñino, nutricionista: "Para que las lentejas queden más ricas, hay que dejarlas a remojo y cocinarlas a fuego lento"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sandra Moñino recomienda recuperar la costumbre de dejar las lentejas a remojo y cocinarlas a fuego lento para mejorar su digestión. El remojo y la cocción prolongada ayudan a reducir los oligosacáridos, responsables de la generación de gases y la hinchazón abdominal. Estudios del CSIC respaldan que remojar las legumbres disminuye la concentración de los carbohidratos difíciles de digerir. Para quienes tienen poco tiempo, se aconseja recurrir a lentejas en conserva o pastas a base de legumbres como alternativas saludables.

Con la llegada del frío, los platos de cuchara vuelven a ocupar un lugar protagonista en muchas cocinas españolas. Las lentejas son una de las recetas más tradicionales del otoño, aunque no todo el mundo las consume con frecuencia porque pueden provocar gases, hinchazón o molestias digestivas.

Sin embargo, la forma de preparar las lentejas puede influir en cómo las digerimos. Aunque actualmente existen variedades que no necesitan remojo previo y permiten ahorrar tiempo, prescindir de este paso no siempre es lo más conveniente para quienes tienen dificultades para tolerarlas.

Así lo explica Sandra Moñino, nutricionista y autora de Adiós a la inflamación, durante una entrevista con EL ESPAÑOL, en la que recomienda recuperar dos costumbres de la cocina tradicional: dejar las legumbres a remojo y cocinarlas lentamente.

Que las lentejas sienten mejor

"Una de las cosas que podemos hacer es ponerlas a remojo, que eso toda la vida se ha hecho", explica Moñino a EL ESPAÑOL. La especialista recuerda que muchas bolsas de lentejas indican actualmente que este paso no resulta necesario.

Sin embargo, señala que el remojo no sirve únicamente para ablandarlas y facilitar su cocción, sino que también puede modificar determinados compuestos presentes en las legumbres.

Su recomendación consiste en dejarlas en agua, desechar después ese líquido y enjuagarlas antes de introducirlas en la olla.

"Cuanto más lenta sea la cocción y más larga, pues mejor nos van a sentar", asegura la nutricionista, que considera que estas técnicas tradicionales pueden ayudar a las personas que experimentan molestias al consumir legumbres.

La explicación científica está relacionada con determinados carbohidratos presentes en las lentejas, especialmente los oligosacáridos de la familia de la rafinosa.

El intestino delgado humano no dispone de las enzimas necesarias para digerir completamente estos compuestos. Por ello, llegan al colon, donde son fermentados por las bacterias intestinales, un proceso que puede generar gases.

Un estudio publicado en Journal of Food Protection por investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) comprobó que el remojo de las lentejas podía reducir considerablemente la concentración de estos oligosacáridos, aunque los resultados dependían de las condiciones utilizadas.

Otra investigación, publicada en International Journal of Food Sciences and Nutrition, también observó que el remojo y la cocción modifican el contenido de estos compuestos, lo que ayuda a explicar por qué la preparación puede influir en la tolerancia digestiva.

Eso no significa que todas las personas necesiten dejar las lentejas a remojo ni que una cocción más larga garantice la ausencia de gases. La tolerancia depende también de la cantidad consumida y de las características de cada persona.

Comer lentejas en otoño

Más allá de su preparación, las lentejas destacan por su valor nutricional. Son una fuente de proteínas vegetales, fibra, hierro, folatos y potasio, nutrientes importantes para mantener una alimentación equilibrada.

Su fibra contribuye al tránsito intestinal y favorece la saciedad, mientras que los folatos participan en la formación de nuevas células. Además, combinar las lentejas con verduras ricas en vitamina C puede favorecer la absorción de su hierro vegetal.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda consumir al menos cuatro raciones de legumbres a la semana, aumentando progresivamente su presencia en la dieta. También aconseja dejarlas a remojo para facilitar su cocción y digestión.

Para quienes no disponen de tiempo, Moñino propone recurrir a las lentejas ya cocidas en conserva o utilizar pasta elaborada con legumbres, alternativas que también pueden facilitar su incorporación a las comidas.

De esta manera, recuperar el remojo y prestar atención a la cocción permite seguir disfrutando de uno de los guisos más tradicionales del otoño sin renunciar a sus propiedades nutricionales.