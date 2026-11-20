Imagen de archivo de una ensalada de patatas, caballa y huevos. E.E.

Sandra Moñino, nutricionista: "La cena más fácil, sabrosa y sana del otoño se hace con 1 bote de patatas, huevo y caballa"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sandra Moñino propone una ensalada de otoño completa y fácil de preparar que combina verduras, patata cocida, huevo, pescado azul y aceitunas. El plato aporta hidratos de carbono, grasas saludables y proteínas al incluir patata en conserva, huevo cocido y pescados ricos en omega 3 como la caballa o la melva. La receta incluye una salsa casera cremosa a base de yogur natural, vinagre de manzana, aceite de oliva virgen extra y diversas especias. Moñino recomienda montar el plato en un tarro poniendo la salsa al fondo y la lechuga arriba para conservarla lista y llevarla fácilmente al trabajo.

Con la llegada del frío, las cenas calientes suelen ganar protagonismo, pero una ensalada también puede convertirse en una opción apetecible para las noches de otoño. La nutricionista Sandra Moñino propone prepararla con verduras variadas y una salsa casera.

La receta combina verduras frescas, patata, huevo, pescado azul y aceitunas en un plato que reúne hidratos de carbono, proteínas y grasas saludables. Su principal atractivo, además de la variedad nutricional, es que puede dejarse fácilmente preparado con antelación.

Moñino recomienda empezar por una base vegetal. Aunque recurre a una bolsa de lechuga por comodidad, considera preferible cortar en casa una lechuga y añadir zanahoria, tomate y pepino. Después, basta con mezclar todos los ingredientes en un bol.

El siguiente paso consiste en incorporar la patata, que aporta hidratos de carbono. La nutricionista utiliza una versión cocida en conserva, siempre que su etiqueta incluya una composición sencilla: patatas, agua y ácido ascórbico, antioxidante que evita su deterioro.

Cena lista al mediodía

Antes de añadirla, aconseja lavar bien la patata y cortarla en trozos. También destaca que, tras cocinarse y enfriarse, desarrolla almidón resistente, un tipo de fibra que llega al colon y puede ser fermentada por las bacterias intestinales humanas.

Durante esa fermentación, algunas bacterias producen ácidos grasos de cadena corta, entre ellos el butirato. Sin embargo, los efectos concretos dependen de la dieta y de cada microbiota: los estudios no permiten atribuir a una ración beneficios antiinflamatorios garantizados.

Como fuente proteica, Moñino elige huevo cocido o poché y pescado azul, como caballa o melva. Sugiere priorizar conservas en tarro de cristal con aceite de oliva virgen extra y también recuerda que estos pescados aportan ácidos grasos omega 3.

También pueden utilizarse sardinas o boquerones, otras opciones de pescado azul. Los omega 3 forman parte de una alimentación equilibrada y se asocian con beneficios cardiovasculares, aunque no convierten por sí solos una receta en un tratamiento contra la inflamación.

El toque final llega con unas aceitunas, preferiblemente de buena calidad y con una lista de ingredientes corta. La nutricionista aconseja comprobar que el tarro incluya aceitunas, agua, sal, acidulante y antioxidante, y revisar su etiquetado antes de comprarla.

La salsa de yogur es el elemento que aporta cremosidad. Para prepararla, Moñino propone un yogur natural de oveja o cabra, elaborado solo con leche y fermentos lácticos. También contempla alternativas vegetales o de coco, según las preferencias personales.

A esa base añade vinagre de manzana, aceite de oliva virgen extra y especias: albahaca, orégano, pimienta, cúrcuma, jengibre y ajo en polvo. El vinagre aporta acidez y aroma, pero no es un probiótico demostrado en todos los casos.

Para montar la ensalada en un recipiente y llevarla al trabajo, Moñino aconseja colocar primero la salsa en el fondo. Después incorpora patata, caballa o melva, aceitunas troceadas y huevo cocido; las verduras quedan bien arriba, separadas del aliño.

Así, la mezcla se conserva lista para la cena y solo hay que volcarla en un plato y remover. "A mediodía me preparo este tarrito", explica la nutricionista, que reivindica una fórmula sabrosa y adaptable para las noches otoñales.