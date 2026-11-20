Filete de salmón a la plancha con espárragos servido en un plato. iStock

Roger Sans, nutricionista: "El salmón más sabroso no se fríe ni al horno, sino que se hace a una temperaturas baja"

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LO ESENCIAL Las claves El nutricionista Roger Sans advierte que cocinar el salmón a temperaturas muy elevadas seca la carne y modifica su textura. Recomienda cocinar el lomo a fuego medio, empezando boca abajo con la piel y manteniendo la sartén tapada para distribuir el calor. El calor excesivo provoca la desnaturalización de las proteínas musculares del pescado, haciendo que pierda agua y terneza. Para una correcta seguridad alimentaria, se aconseja alcanzar una temperatura interna de 63 ºC o hasta que la carne esté opaca.

Hay un pequeño detalle que puede arruinar un buen lomo de salmón en cuestión de minutos. La sartén empieza a humear, colocamos el pescado sobre la superficie caliente y esperamos a que se forme una costra dorada.

Sin embargo, cuando llega al plato, la carne está seca y ha perdido buena parte de su jugosidad.

El problema puede estar en utilizar una temperatura excesivamente elevada, un error que favorece la pérdida de humedad y modifica la textura del pescado. Aunque el salmón contiene una cantidad considerable de grasa, eso no significa que soporte cualquier intensidad de calor.

Así lo explica Roger Sans, nutricionista y divulgador conocido en redes sociales como @revolucionaturendimiento. El especialista recomienda cocinarlo a fuego moderado y controlar el tiempo para evitar que pierda sus características más apreciadas.

Cómo cocinarlo el salmón

En un vídeo publicado en Instagram y recogido por La Vanguardia, Sans advierte de una costumbre frecuente al preparar este pescado. "Un error muy común a la hora de hacer el salmón a la plancha es ponerlo a temperaturas súper fuertes", explica.

El nutricionista relaciona este problema con la sensibilidad al calor de los ácidos grasos omega-3 presentes en el salmón.

Para evitarlo, propone un procedimiento sencillo: "Te recomiendo que primero lo empieces a poner a un fuego medio, boca abajo y tapado con una tapa".

De esta manera, el pescado recibe el calor de forma más gradual, mientras la tapa ayuda a distribuirlo y favorece una cocción más uniforme.

Sans también aconseja evitar mantenerlo demasiado tiempo a temperaturas elevadas, una precaución importante para que conserve su textura.

Por qué el salmón se seca

La explicación no depende únicamente de la grasa. Las proteínas musculares del pescado cambian de estructura cuando aumenta la temperatura, un proceso conocido como desnaturalización.

A medida que se calientan, las fibras pueden contraerse y perder parte del agua que retenían. El resultado es una carne más firme y, cuando la cocción se prolonga demasiado, menos jugosa.

Una investigación publicada en la revista científica Foods analizó cómo diferentes métodos de cocción modificaban las características del salmón atlántico.

Los autores observaron que al aumentar la temperatura y el tiempo de tratamiento disminuían la jugosidad y la terneza, mientras cambiaban otras propiedades sensoriales.

El estudio también encontró diferencias entre el horneado, la cocción al vapor y la preparación al vacío.

Por otra parte, los omega-3 son grasas poliinsaturadas susceptibles a la oxidación. Sin embargo, no desaparecen automáticamente cuando el salmón se cocina a temperaturas altas, y su conservación depende del método utilizado y del tiempo de exposición.

Un salmón más jugoso

Para preparar el pescado en casa, conviene comenzar con una sartén a fuego medio y una pequeña cantidad de aceite de oliva. Se coloca el lomo con la piel hacia abajo, se tapa y se deja cocinar sin moverlo constantemente.

El tiempo dependerá del grosor de la pieza. Un lomo grueso necesitará más minutos que un filete fino, por lo que no existe una duración idéntica para todos.

También puede añadirse ajo, limón o hierbas aromáticas para potenciar el sabor sin recurrir a salsas complicadas.

Desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) recomienda cocinar el pescado hasta alcanzar una temperatura interna de 63 ºC, o hasta que la carne esté opaca y se separe fácilmente con un tenedor.

Un termómetro de cocina permite comprobar el punto sin depender únicamente del aspecto exterior.