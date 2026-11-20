Los meteorólogos lo confirman: llega a España una cadena de frentes que podrían dejar 100 l/m² en estas zonas a partir del 21 de noviembre

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LO ESENCIAL Las claves Una cadena de frentes atlánticos alimentada por un río atmosférico con humedad del Caribe provocará lluvias intensas en España a partir del sábado 21 de noviembre. El chorro polar desplazado hacia latitudes más bajas facilitará la llegada de nuevas perturbaciones que afectarán principalmente al norte y noroeste de la Península. Se prevén acumulados de más de 100 l/m² y hasta 150 l/m² en áreas expuestas del noroeste peninsular y zonas montañosas del oeste. Las precipitaciones también alcanzarán Castilla y León, el Cantábrico, el alto Ebro y los Pirineos, antes de comenzar a remitir progresivamente el domingo.

España afronta un nuevo episodio de lluvias intensas después de varios días marcados por la sucesión de frentes atlánticos. La situación podría complicarse especialmente este sábado en el noroeste peninsular.

Según la previsión de Meteored, una nueva entrada de humedad de origen subtropical coincidirá con el paso de otro sistema frontal. La combinación favorecerá un repunte de las precipitaciones en distintas regiones.

El fenómeno está relacionado con un río atmosférico, una banda alargada y estrecha que transporta grandes cantidades de vapor de agua en horizontal. Estas estructuras suelen nutrirse de fuentes tropicales o extratropicales.

En este caso, la humedad procede del Caribe y recorre miles de kilómetros sobre el Atlántico antes de alcanzar la Península. Ese aporte adicional puede intensificar las lluvias asociadas a los frentes.

La situación atmosférica también está condicionada por el chorro polar, que continúa desplazado hacia latitudes más bajas de lo habitual y apunta directamente hacia España. Esta configuración facilita la llegada de nuevas perturbaciones.

Fin de semana pasado por agua

Los frentes están vinculados a borrascas situadas al oeste de las islas Británicas, que seguirán dejando precipitaciones en buena parte del país. El noroeste y el norte peninsular serán las áreas más afectadas.

El sábado 21 de noviembre llegará otra pluma de humedad subtropical, coincidiendo con el avance de un nuevo frente. Según el modelo europeo, el corredor húmedo entrará durante la madrugada y ganará protagonismo.

Las previsiones apuntan a valores de transporte integrado de vapor de agua próximos a los 900 kilogramos por metro y segundo en algunos sectores del corredor atlántico. La cifra refleja una entrada de humedad intensa.

Las primeras lluvias comenzarán a intensificarse de madrugada, sobre todo en Galicia, donde el frente llegará desde el Atlántico. A lo largo de la mañana, las precipitaciones avanzarán también hacia el interior.

Buena parte de Castilla y León, especialmente las provincias occidentales, recibirá las lluvias durante las horas centrales. También se esperan precipitaciones en otros puntos del noroeste, con momentos de actividad destacados.

El oeste de Galicia, el norte de Portugal y las zonas montañosas del oeste peninsular podrían registrar los episodios localmente más intensos. Después, el frente avanzará hacia el este y alcanzará otras áreas.

Las precipitaciones llegarán a sectores del Cantábrico, el alto Ebro y el entorno de los Pirineos, donde también se esperan algunos copos de nieve. Por la tarde, la lluvia persistirá en buena parte del norte.

Los acumulados más importantes se esperan en Galicia y en las áreas montañosas occidentales. El modelo europeo contempla más de 100 litros por metro cuadrado en algunos puntos del noroeste, e incluso más de 150 en las zonas más expuestas.

De cara al domingo, el episodio tenderá a remitir progresivamente. Las precipitaciones perderán intensidad y extensión, aunque todavía podrían mantenerse algunas lluvias en Galicia y en otros puntos del extremo norte peninsular.