Javier Muñoz, pescadero con 30 años de experiencia: "Para que el arroz de marisco esté sabroso no tires ni las cabezas ni las espinas, aprovéchalas"

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LO ESENCIAL Las claves Javier Muñoz, pescadero con 30 años de experiencia, aconseja no tirar las cabezas ni las espinas del pescado y usarlas para hacer un fumet casero que potencie el sabor del arroz. Para elaborar un buen fondo de pescado basta con cocer a fuego suave durante 20 minutos espinas limpias de pescado blanco (como merluza o rape) junto a verduras aromáticas. La AESAN recomienda limitar el uso frecuente de cabezas de gambas y langostinos para los caldos debido a la posible acumulación de cadmio, priorizando las partes de pescado blanco.

El arroz puede llevar gambas, calamares y mejillones de primera calidad y, aun así, quedarse corto de sabor.

A veces, el problema no está en los ingredientes principales, sino en algo que apenas recibe atención: el líquido que añadimos a la paellera.

Utilizar agua permite cocinar el arroz, pero un buen caldo de pescado puede transformar por completo el resultado, aportando aromas que los granos absorben durante la cocción. Y para conseguirlo no hace falta comprar los cortes más caros de la pescadería.

Así lo explica Javier Muñoz, pescadero de Pescados Saturnino, que recomienda aprovechar las cabezas y las espinas para preparar un fumet casero. Una técnica que permite utilizar partes del pescado que muchas veces terminan en la basura.

Un arroz más sabroso

Muñoz defiende que el caldo es uno de los elementos fundamentales de una buena paella de marisco. Su recomendación es sencilla: "No te olvides del caldo: cabezas, espinas y amor", explica al hablar de los ingredientes que utiliza para preparar un fondo de pescado.

La idea consiste en reservar las cabezas y espinas limpias cuando se compra pescado fresco, en lugar de desecharlas automáticamente.

Estas partes pueden aportar sabor al agua durante la cocción, especialmente cuando se combinan con verduras aromáticas.

La Escuela de Hostelería de Leioa, en su recetario de Gastronomía Vasca, también incluye las cabezas y espinas de pescado entre los ingredientes fundamentales de un fumet destinado a preparar arroces.

Así, una merluza o un rape pueden aprovecharse de dos maneras: la carne para la receta principal y sus recortes para elaborar el caldo.

Un fumet casero en 20 minutos

Para conseguir un buen resultado, conviene utilizar espinas y cabezas limpias de pescados blancos, como merluza o rape.

La receta presentada en el programa Ahora o Nunca, de RTVE, también incorpora cebolla, puerro, zanahoria y aceite de oliva, ingredientes que aportan aromas al conjunto.

Primero, se sofríen ligeramente las verduras en una cazuela. Después, se añaden las espinas y cabezas, previamente limpias y sin vísceras ni agallas.

Se cubren con agua y se deja cocinar a fuego suave durante unos veinte minutos, retirando la espuma que pueda aparecer en la superficie.

Una cocción excesivamente prolongada no suele ser necesaria para este tipo de caldo y puede perjudicar su sabor.

Finalmente, se cuela cuidadosamente el líquido para retirar espinas y restos sólidos. El fumet puede utilizarse inmediatamente o enfriarse con rapidez para conservarlo refrigerado o congelado.

El detalle a tener en cuenta

Aunque las cabezas de gambas y langostinos también se utilizan tradicionalmente para elaborar fondos, existe una precaución importante.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda limitar, en la medida de lo posible, el consumo de las cabezas de los crustáceos.

La razón es que pueden acumular mayores concentraciones de cadmio, un metal pesado cuya exposición alimentaria conviene reducir.

Por ello, para preparar habitualmente el fumet resulta preferible recurrir a cabezas y espinas de pescado blanco, reservando las elaboraciones que incluyen cabezas de crustáceos para un consumo ocasional.

Una vez preparado el caldo, puede añadirse caliente al arroz después de sofreír las verduras y el marisco.

Durante la cocción, los granos absorben parte del líquido y concentran sus sabores.