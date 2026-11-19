Sara Bassi, nutricionista: "La cena más rica del otoño no es una sopa, sino esta crema de calabaza con picatostes"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sara Bassi propone una receta otoñal sencilla y nutritiva de crema de calabaza acompañada con picatostes caseros hechos en freidora de aire. La elaboración combina calabaza, patatas, puerro y zanahorias, sazonadas con un toque de sal, curry y pimentón dulce. La calabaza destaca por su bajo aporte calórico (15 kcal por 100 g) y su riqueza en agua, fibra, potasio y vitaminas antioxidantes A, C y E.

Con la llegada del frío, los platos de cuchara vuelven a ocupar un lugar protagonista en nuestras cocinas. Entre las propuestas más apetecibles del otoño destaca una receta sencilla, nutritiva y económica: la crema de calabaza con picatostes.

La dietista Sara Bassi ha compartido en Instagram una elaboración que combina varias hortalizas con ingredientes habituales de cualquier despensa. El resultado es una crema de textura suave que se acompaña de pequeños trozos de pan crujiente.

Para prepararla, el primer paso consiste en calentar un poco de aceite de oliva en una olla. A continuación, se incorporan un puerro y tres zanahorias pequeñas, que deben cocinarse hasta empezar a dorarse ligeramente.

Cuando las verduras hayan adquirido ese punto, llega el momento de añadir una calabaza troceada y dos patatas pequeñas. Después, se cubren todos los ingredientes con agua y se dejan cocinar.

La receta también incorpora sal, curry y pimentón dulce para aportar sabor. Una vez que las verduras estén suficientemente blandas, solo queda triturarlas hasta conseguir una textura homogénea y cremosa, sin grumos.

Beneficios de la calabaza

Mientras se cocinan los ingredientes principales, Bassi propone preparar un acompañamiento que marca la diferencia. Se trata de unos picatostes caseros elaborados con pan cortado en pequeños cubitos y aceite de oliva.

Para conseguir que queden crujientes, basta con mezclar bien los trozos de pan con el aceite y cocinarlos en la freidora de aire. Finalmente, se sirven sobre la crema recién triturada.

"Si te apetece algo reconfortante y nutritivo, este puré de calabaza es perfecto", explica la dietista en su publicación. Una alternativa especialmente apetecible para quienes buscan cenas calientes sin complicarse demasiado.

Más allá de su versatilidad en la cocina, la calabaza destaca por su composición nutricional. Esta hortaliza contiene abundante agua, aporta pocas calorías y proporciona vitaminas y minerales interesantes para una alimentación equilibrada.

Entre sus componentes sobresale la provitamina A, además de las vitaminas C y E, conocidas por su función antioxidante. También contiene licopeno, un pigmento presente igualmente en alimentos como el tomate.

Su perfil nutricional se completa con minerales como el potasio, el fósforo, el magnesio, el hierro y el zinc. Asimismo, aporta fibra, un nutriente importante para el funcionamiento adecuado del aparato digestivo.

Según los datos de la Fundación Española de Nutrición (FEN), 100 gramos de calabaza proporcionan apenas 15 kilocalorías. Esa misma cantidad contiene 2,2 gramos de hidratos de carbono, 0,7 de proteínas y un gramo de fibra.

Su contenido en agua y su reducido aporte energético convierten a esta hortaliza en un ingrediente interesante para elaborar platos saciantes. Además, permite preparar recetas muy diferentes, desde cremas calientes hasta elaboraciones dulces.

Aunque tradicionalmente se relaciona con los meses más fríos, la calabaza también puede incorporarse a preparaciones propias de otras estaciones. Su sabor ligeramente dulce y su versatilidad explican que cada vez tenga mayor presencia en nuestras cocinas.