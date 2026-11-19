Raúl Cárdaba, frutero: "Para unas patatas fritas más crujientes no elijas cualquier variedad, mejor la patata agria"

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LO ESENCIAL Las claves El frutero Raúl Cárdaba recomienda utilizar la patata de variedad agria para freír, ya que absorbe muy poco aceite y queda crujiente por fuera y tierna por dentro. Las variedades con mayor proporción de materia seca y menor cantidad de azúcares reductores son las más idóneas para lograr un dorado uniforme y una textura crujiente. Otras variedades como la patata roja son más adecuadas para cocer, mientras que la Lucinda destaca por su versatilidad en guisos y tortillas. Para mejorar la textura y reducir la formación de acrilamida, se aconseja lavar las patatas ya cortadas en agua para quitar el almidón y secarlas bien antes de freírlas.

Hay pocas decepciones en la cocina tan habituales como sacar unas patatas de la sartén, verlas perfectamente doradas y descubrir que, apenas unos minutos después, están blandas.

Ni el aceite estaba frío ni les faltaba tiempo de fritura. El problema puede encontrarse mucho antes, en el momento de elegirlas en la frutería.

Aunque por fuera parezcan prácticamente iguales, las distintas variedades de patata no responden de la misma manera al calor. Algunas mantienen mejor su estructura al cocerse, mientras que otras permiten conseguir una superficie crujiente y un interior tierno.

Así lo explica Raúl Cárdaba, conocido en redes sociales como Frutero Tiktokero, que trabaja en la frutería familiar Vitaminas, en Madrid. El profesional recomienda prestar atención a la variedad y destaca especialmente una para preparar patatas fritas: la agria.

Qué patata elegir para freír

En un vídeo publicado en Instagram, Cárdaba muestra junto a su padre, José, las diferencias entre varias patatas habituales en los comercios.

La primera es la patata agria, reconocible por su forma ovalada, piel amarillenta y carne de color amarillo. Según el frutero, destaca por su comportamiento durante la fritura.

"Absorbe muy poco aceite", asegura Cárdaba, que la considera especialmente indicada para conseguir unas patatas crujientes por fuera y tiernas por dentro.

La variedad roja, en cambio, resulta más apropiada para cocer, porque mantiene bien su estructura durante la preparación.

El profesional también menciona la Lucinda, una patata versátil que puede utilizarse en diferentes recetas, desde tortillas hasta guisos.

Su consejo demuestra que no basta con comprar cualquier patata cuando buscamos un resultado concreto. Elegir la variedad adecuada puede facilitar mucho el trabajo.

Por qué queda más crujiente

La diferencia está relacionada con su composición, especialmente con la proporción de agua, materia seca y azúcares.

Las variedades destinadas a fritura suelen presentar un contenido relativamente elevado de materia seca y una cantidad reducida de azúcares reductores.

Estas características favorecen una textura agradable y un dorado uniforme durante la cocción.

Una investigación de la Universidad Politécnica de Cataluña, publicada en 2015, analizó diferentes variedades y sus propiedades después de distintos tratamientos culinarios.

Los investigadores observaron que las patatas con mayor materia seca y menor contenido de azúcares reductores suelen resultar más adecuadas para freír.

Sin embargo, la variedad no es el único factor. El grosor del corte, la temperatura del aceite y el tiempo de cocinado también influyen en la textura final.

El truco para freírlas

Una vez elegidas las patatas, conviene pelarlas y cortarlas en bastones de tamaño parecido para que se cocinen de manera uniforme.

Cárdaba recomienda dejarlas unos minutos en agua después de cortarlas, una práctica que ayuda a retirar parte del almidón superficial. Después, es importante secarlas cuidadosamente con papel de cocina antes de introducirlas en el aceite.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) también recomienda lavar las patatas cortadas y secarlas para reducir la formación de acrilamida, una sustancia que puede generarse durante las frituras a temperaturas elevadas.

El organismo aconseja evitar que adquieran colores demasiado oscuros y buscar un tono amarillo dorado, en lugar de marrón.

También conviene no introducir demasiadas patatas a la vez, porque una caída brusca de temperatura puede dificultar que queden crujientes.

Por último, deben escurrirse bien y servirse recién hechas, cuando todavía conservan el contraste entre la superficie dorada y el interior tierno.

Así, el consejo de Raúl Cárdaba comienza mucho antes de encender la sartén: para conseguir unas buenas patatas fritas, elegir una variedad apropiada puede ser tan importante como controlar el aceite.