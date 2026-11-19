Temperaturas máximas previstas por el modelo europeo para el miércoles 29 de julio. Meteored

Los meteorólogos avisan: Mario Picazo prevé que el calor podría intensificarse en 2027 por un episodio fuerte de El Niño

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LO ESENCIAL Las claves El meteorólogo Mario Picazo prevé que un fuerte episodio de El Niño podría hacer de 2027 un año más caluroso que el récord alcanzado en 2024. La NOAA señala una probabilidad del 60 % de que este fenómeno alcance una intensidad histórica, manteniendo su fuerza hasta inicios de 2027. El Niño no genera calor nuevo pero eleva la temperatura media global entre 0,1 y 0,2 ºC, sumándose al impacto de los gases de efecto invernadero. En España no garantiza un verano más cálido, pero el calor acumulado en el Mediterráneo podría favorecer precipitaciones más intensas.

A miles de kilómetros de España, bajo las aguas del océano Pacífico, se está gestando un fenómeno que podría convertir 2027 en un año especialmente caluroso.

La superficie del mar registra temperaturas extraordinariamente elevadas y los modelos meteorológicos apuntan a que el calentamiento todavía no ha alcanzado su máximo.

El responsable es El Niño, un fenómeno climático capaz de alterar las temperaturas, las lluvias y los vientos en numerosas regiones del planeta. Su desarrollo coincide con un periodo de calentamiento global excepcional, lo que aumenta la preocupación de los especialistas.

Así lo advierte Mario Picazo, meteorólogo de ElTiempo.es, en un artículo publicado el 15 de noviembre. El experto explica que 2026 se encamina a situarse entre los cuatro años más cálidos registrados, pero considera que 2027 podría superar incluso el récord establecido en 2024.

Un posible récord en 2027

Según explica Picazo, los últimos datos de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) confirman que el planeta continúa registrando temperaturas excepcionalmente elevadas.

Entre enero y septiembre de 2026, la temperatura media mundial se situó aproximadamente 1,47 ºC por encima de los niveles preindustriales, correspondientes al periodo 1850-1900.

La cifra se acerca al récord de 2024, cuando el calentamiento alcanzó aproximadamente 1,55 ºC.

Sin embargo, el meteorólogo advierte de que El Niño podría impulsar todavía más las temperaturas durante los próximos meses.

En su análisis señala que existe la posibilidad de que 2027 supere los registros de 2024, aunque reconoce que todavía hay incertidumbre sobre la intensidad definitiva del fenómeno.

La explicación está en que El Niño puede seguir influyendo en la temperatura atmosférica incluso después de alcanzar su máxima intensidad oceánica.

Uno de los más intensos

La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA) publicó el 12 de noviembre una actualización que confirma el fortalecimiento del episodio.

En algunas regiones del Pacífico ecuatorial, las anomalías de temperatura superficial ya superan los 4 ºC respecto a los valores habituales.

Además, sus modelos calculan una probabilidad cercana al 60 % de que El Niño alcance una intensidad histórica, según el índice oceánico RONI.

La NOAA también considera probable que el episodio mantenga una intensidad fuerte o muy fuerte hasta el primer trimestre de 2027.

Picazo recuerda que El Niño puede elevar temporalmente la temperatura media mundial entre 0,1 y 0,2 ºC, al favorecer la transferencia de calor del océano hacia la atmósfera.

Aunque parece una diferencia pequeña, representa un incremento importante cuando se calcula sobre el conjunto del planeta.

El fenómeno no genera calor nuevo, sino que modifica su distribución. Por eso, sus efectos se suman al calentamiento provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero.

¿Qué puede ocurrir en España?

La influencia de El Niño no es idéntica en todas las regiones.

En el caso de España, no existe una relación directa que permita asegurar que el próximo verano será más caluroso o que lloverá menos únicamente por la presencia de este fenómeno.

El tiempo peninsular también depende de la circulación atmosférica del Atlántico, la posición del anticiclón de las Azores y otros patrones meteorológicos.

Sin embargo, Picazo recuerda que el Mediterráneo acumula una cantidad considerable de calor, lo que puede favorecer episodios de precipitaciones intensas cuando se producen situaciones de inestabilidad.

La OMM también advierte de que el fortalecimiento de El Niño incrementa el riesgo de fenómenos meteorológicos extremos en diferentes regiones del mundo.

Por ahora, 2027 todavía no puede considerarse el año más cálido de la historia. Los científicos deberán seguir la evolución del Pacífico y comprobar cómo responde la atmósfera.

Lo que sí está confirmado es que El Niño continúa intensificándose sobre un planeta cada vez más cálido, una combinación que podría favorecer nuevos récords de temperatura durante el próximo año.