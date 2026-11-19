Laura Jorge, nutricionista: "La cena más rica del otoño no es una sopa, sino una crema de calabaza especiada"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Laura Jorge destaca la crema de calabaza especiada como una opción ideal para hidratarse y aprovechar las verduras de temporada en otoño. La calabaza aporta agua, fibra y betacaroteno, precursor de la vitamina A que favorece el sistema inmunitario, la visión y la salud de las mucosas. Añadir un chorro de aceite de oliva virgen extra al cocinar o triturar mejora la absorción de los carotenoides en el organismo. Para lograr una cena nutricionalmente completa, se aconseja acompañar la crema de calabaza con fuentes de proteína como huevo, pescado, pollo, tofu o legumbres.

Las cremas de verduras, especialmente la de calabaza, una fruta asociada a la época otoñal, van ganando protagonismo con el cambio de estación. En este sentido, la nutricionista Laura Jorge, fundadora del centro de nutrición que lleva su nombre, destaca las ventajas de incorporar sopas y cremas a nuestra alimentación durante los meses más fríos. Además de permitirnos aprovechar productos de temporada, estas preparaciones contribuyen a mantener una hidratación adecuada.

Entre los ingredientes otoñales, la calabaza destaca por su versatilidad culinaria y su interesante composición nutricional. Su sabor ligeramente dulce combina especialmente bien con especias como el jengibre, la cúrcuma, el comino o la pimienta, permitiéndonos elaborar cremas sabrosas sin requerir grandes cantidades de sal.

Los secretos de la calabaza

Desde el punto de vista nutricional, la calabaza destaca por su elevado contenido en agua, su baja densidad energética y su alto aporte de fibra, vitaminas y minerales. Sin embargo, uno de los componentes más interesantes de este alimento son los carotenoides, pigmentos naturales responsables de su característico color anaranjado.

Entre ellos, destaca el betacaroteno, precursor de la vitamina A, un micronutriente esencial para el mantenimiento de la visión, la integridad de las mucosas y el normal funcionamiento del sistema inmunitario. De hecho, una revisión publicada en 2023 identificó el betacaroteno como uno de los carotenoides predominantes en distintas variedades de calabaza, junto a otros compuestos como la luteína y la zeaxantina.

Llegados a este punto, cabe recordar que ningún alimento, por sí solo, fortalece nuestras defensas ni previene enfermedades. Sus beneficios deben interpretarse dentro del conjunto de una alimentación equilibrada.

Respecto a la preparación y cocinado de cremas, es habitual prestar atención a los ingredientes, pero es realmente la forma de prepararlos lo que influye en su aprovechamiento nutricional. En el caso de la calabaza, cocinarla y triturarla puede facilitar la liberación de determinados carotenoides presentes en su estructura vegetal, aunque el tratamiento térmico también puede provocar pérdidas de algunos nutrientes.

Otro detalle clave es la incorporación de aceite de oliva virgen extra a la preparación. Y es que, según una revisión sistemática y metaanálisis publicada en Nutrition Reviews, consumir grasas junto a alimentos ricos en carotenoides puede mejorar su absorción intestinal, especialmente si se trata de grasas insaturadas. Por tanto, añadir un poco de aceite de oliva no solo mejorará el sabor y la textura de la crema, sino que también puede favorecer el aprovechamiento de estos compuestos.

Respecto al potencial saciante de las cremas de verduras, cabe recordar que una de las principales ventajas de estas preparaciones es su capacidad para aportar volumen con una densidad energética generalmente reducida. De hecho, un ensayo clínico publicado en la revista Appetite observó que consumir una sopa de verduras antes de una comida disminuía aproximadamente un 20% la ingesta energética posterior. Si bien es cierto que estos hallazgos no implican necesariamente que las cremas de verduras ayuden a perder peso, sí podrían colaborar en este objetivo.

Sin embargo, una crema de calabaza sola puede resultar insuficiente como cena, especialmente por su escaso aporte proteico. Para convertirla en una opción nutricionalmente completa, sería recomendable acompañarla de otros alimentos como huevo, pescado, pollo, tofu o legumbres. Asimismo, también podemos acompañarla de una pequeña porción de pan integral o patata, dependiendo de nuestros gustos y necesidades energéticas.

Como conclusión, la crema de calabaza especiada constituye una excelente manera de incorporar verduras de temporada a nuestra alimentación durante la estación otoñal. Sin embargo, su verdadero valor no reside en ningún ingrediente milagroso, sino más bien en la combinación de alimentos saludables, técnicas culinarias sencillas y una composición nutricional equilibrada.