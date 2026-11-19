Lara Ferreiro, psicóloga: "Vivir en tres países antes de los 7 años obligó a Cayetana a blindar su identidad frente al desarraigo familiar"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza cómo la infancia de Cayetana Álvarez de Toledo, tras residir en tres países antes de los siete años, influyó en la construcción de su personalidad e independencia. Episodios de su niñez, como ser etiquetada como 'la inglesa' en Argentina, ilustran el fenómeno de la categorización social y impulsaron la reafirmación de su propia individualidad. Diversos estudios científicos respaldan que la movilidad infantil y los cambios de residencia no implican secuelas negativas, sino que permiten reorganizar la identidad cultural y desarrollar resiliencia. La trayectoria de la diputada refleja la constante tensión entre la búsqueda de aceptación social y la preservación de la singularidad personal durante el desarrollo infantil.

Las experiencias en la infancia de la diputada del Partido Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, lejos de limitarse a su biografía, permiten explorar cómo las vivencias infantiles pueden influir en la construcción de nuestra personalidad y nuestro sentido de pertenencia.

Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, analiza esta trayectoria desde una perspectiva especialmente interesante: la necesidad de desarrollar una identidad propia cuando las referencias culturales cambian constantemente.

Como explica la propia especialista, "crecer entre distintas pertenencias puede llevarnos a preguntarnos desde muy pequeños quiénes somos realmente y qué aspectos de nosotros mismos permanecen estables cuando cambia todo lo que nos rodea".

Durante la infancia, las relaciones familiares, escolares y culturales construyen ese autoconcepto, sin embargo, los traslados repetitivos pueden alterar algunas de estas referencias para siempre.

Cambio de país y de referencia

Estos traslados continuos, aunque en la edad adulta pueden llegar a verse como enriquecedores, implican que en la infancia nos adaptemos a nuevas costumbres, establezcamos nuevas amistades e intentemos encontrar un lugar en una comunidad y entorno desconocidos.

Si, además, se trata de traslados repetitivos, las consecuencias pueden llegar a ser muy dispares dependiendo de cada persona.

En este sentido, una investigación publicada en 2023, que siguió a familias desplazadas internacionalmente, observó que los menores podían experimentar tristeza y añoranza inicialmente, pero también desarrollar nuevas formas de pertenencia e integración satisfactoria en diferentes entornos.

Estos resultados, aunque proceden de una muestra pequeña, cuestionarían la idea de que cambiar de país durante la infancia implique necesariamente consecuencias psicológicas negativas.

En el caso de Cayetana, según explica Ferreiro, esta experiencia multicultural constituye un contexto relevante para comprender la importancia que concede a su independencia personal.

Uno de los recuerdos más llamativos de su infancia se remonta a la guerra de las Malvinas, cuando algunos compañeros argentinos empezaron a identificarla como "la inglesa". Este episodio ilustra un mecanismo psicológico conocido como categorización social: la tendencia a clasificar a otras personas según su procedencia, cultura o pertenencia a determinados grupos.

Para un niño, sentirse diferente puede generar inseguridad o dificultades para la integración. Sin embargo, a su vez, esto también puede favorecer la reafirmación de su individualidad: "Cayetana asegura que no se sentía rara", explica Ferreiro. Según la psicóloga, existiría relación entre esta percepción con su posterior rechazo a determinadas etiquetas identitarias.

En este sentido, la evidencia ofrece algunas claves para comprenderlo: una revisión publicada en Nature Reviews Psychology explica que la identidad cultural no es necesariamente fija, sino que puede reorganizarse mediante la interacción entre diferentes culturas, experiencias personales y contextos sociales.

Esto significaría que crecer entre varios países no nos obliga a elegir una única pertenencia, sino que una persona es capaz de integrar distintas referencias culturales sin renunciar a su propia singularidad.

Pero, además, Ferreiro introduce otro concepto fundamental: la resiliencia.

Esta capacidad no implica evitar el sufrimiento, sino más bien disponer de recursos para afrontar situaciones difíciles y adaptarse a ellas. De hecho, es un concepto similar al de la 'antifragilidad', que tampoco implica resistencia, sino adaptación.

Teniendo esto en cuenta, un trabajo publicado en 2026 en la revista European Sociological Review examinó cómo los cambios residenciales durante la infancia pueden relacionarse, años después, con la identidad y los vínculos sociales.

Sus resultados apuntan a que la movilidad infantil podría modificar el sentido de pertenencia colectiva, sin determinar necesariamente un peor desarrollo personal.

En este contexto, la psicóloga destaca la importancia de encontrar un equilibrio entre dos necesidades humanas: sentirnos aceptados y conservar nuestra individualidad.

La historia de Cayetana Álvarez de Toledo permite reflexionar precisamente sobre esta tensión.

Su contundencia pública y su defensa de las convicciones personales son compatibles con una identidad firmemente definida, aunque no permiten conocer por sí solas cómo vivió emocionalmente aquellos cambios en su infancia.