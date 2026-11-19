Javier Muñoz, pescadero con 30 años de experiencia: "Para que el bacalao esté más rico no lo hagas a la plancha, sino rebozado"

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LO ESENCIAL Las claves El pescadero Javier Muñoz, de Pescados Saturnino, aconseja cocinar el bacalao rebozado con un poco de harina en lugar de hacerlo a la plancha para conseguir un mejor resultado y sabor. El bacalao destaca como una opción saludable y magra, aportando solo 74 calorías por cada 100 gramos, además de ser rico en selenio, fósforo y caracterizarse por su escasez de espinas. Para cenas rápidas y sencillas, el profesional recomienda alternativas de fácil preparación a la plancha o al horno como la dorada, la lubina, el salmón, la sepia o el calamar. Para elaboraciones más especiales o cocineros con más experiencia, Muñoz sugiere optar por preparar un besugo o una lubina de mayor tamaño al horno.

Resolver la cena después de una jornada de trabajo no siempre resulta sencillo, especialmente cuando faltan ideas para preparar pescado. Javier Muñoz, pescadero con tres décadas de experiencia, propone varias alternativas fáciles para acertar.

Desde su cuenta de TikTok, Pescados Saturnino, el profesional ofrece recomendaciones para elegir entre distintas especies según el tiempo disponible y las habilidades culinarias de cada persona.

Entre sus propuestas destaca el bacalao, un pescado muy versátil que habitualmente se prepara a la plancha o al horno, aunque Muñoz recomienda otra elaboración para disfrutarlo especialmente.

"Siempre socorrido, bacalao. Lo mismo, aunque mejor rebozadito con un poquito de harina", explica el pescadero en su vídeo, donde comparte también otras opciones para organizar las comidas.

El bacalao es, además, uno de los pescados más magros que podemos encontrar en la pescadería. Aporta aproximadamente 74 calorías por cada 100 gramos y contiene apenas un 0,4% de grasas.

Beneficios de este pescado

De esa cantidad, únicamente 0,09 gramos corresponden a grasas saturadas, una característica que convierte a este alimento en una alternativa interesante para quienes buscan incorporar pescado a una alimentación equilibrada.

Su composición nutricional también destaca por la presencia de minerales como el selenio y el fósforo. Una sola ración proporciona alrededor del 39% de la ingesta diaria recomendada de fósforo.

Además, tanto fresco como salado, el bacalao apenas contiene espinas, algo que facilita considerablemente su preparación y consumo. También podemos pedir al pescadero un corte de suprema, que evita encontrarlas.

Muñoz no limita sus recomendaciones a este pescado. Para quienes buscan una elaboración sencilla, propone recurrir a especies que permiten preparar una cena rápida sin demasiadas complicaciones.

"Dorada y lubina. Las podéis hacer a la plancha o podéis hacer al horno", señala. Son dos alternativas habituales que permiten adaptar la preparación a las preferencias de cada comensal.

Para quienes tienen poca experiencia entre fogones, el pescadero también recomienda el calamar o la sepia, dos productos que pueden cocinarse a la plancha de manera fácil y rápida.

Otra de sus apuestas es el salmón, que ofrece diferentes posibilidades para resolver una comida. Puede utilizarse para preparar un poke rápido o cocinarse directamente en forma de filetes a la plancha.

Por último, Muñoz reserva algunas propuestas para quienes tienen más soltura en la cocina o quieren preparar una cena especial para sorprender a su pareja.

"Para los alumnos más aventajados o los que quieren sorprender a su pareja, pues o una buena lubina al horno o un besuguito al horno", aconseja.

El bacalao también destaca por su contenido en potasio, yodo y vitaminas E y A, aunque estas últimas aparecen en cantidades discretas. Si se consume salado, conviene desalarlo previamente para reducir su contenido en sodio.