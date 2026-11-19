Blanca García, nutricionista: "Para que los huevos duros estén más sabrosos no acompañes con jamón, sino con aguacate y queso fresco"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Blanca García-Orea (blancanutri) propone un desayuno saludable combinando huevos duros con aguacate y queso fresco. Esta opción aporta alrededor de 25 gramos de proteína, una cantidad clave para activar la saciedad y mantener estables los niveles de energía. El plato evita el hambre a media mañana y los antojos, eliminando la necesidad de recurrir a ultraprocesados o salsas como la mayonesa. Es una receta rápida y versátil que permite dejar los huevos cocidos con antelación e intercambiar ingredientes según gustos o necesidades.

La famosa nutricionista Blanca García-Orea Haro, conocida más popularmente como blancanutri, ofrece una alternativa saludable para un desayuno cargado de proteína, yendo en consonancia con varias de las recomendaciones actuales.

A través de una publicación realizada en sus redes sociales, la profesional demuestra que combinar dos huevos revueltos con tan solo otros dos ingredientes brinda una primera comida rica, sana y hasta los topes de energía.

La nutricionista combina esos dos huevos duros con un aguacate y 70 g queso fresco: un combo que puede llevar a los 25 g de proteína siendo una opción excelente para empezar el día de la mejor manera posible -y se puede intercambiar por cualquier otra ingesta de la jornada-.

De hecho, según explica la especialista, comer entre 20 y 30 gramos de este macronutriente por comida es fundamental para activar los mecanismos de saciedad y mantener estables esos niveles de energía que necesitamos para afrontar cada día de la semana.

Los mejores huevos

Con esta sencilla combinación, que se remata con una base de pan, se consigue evitar además el hambre a media mañana y se reducen los antojos, ayudando así a mantener una dieta equilibrada y sana centrada en las principales comidas del día.

La base del plato, cómo no, son esos dos huevos duros que van a aportar unos 12 gramos de proteína -6 por unidad, más o menos-. Los 70 g de queso fresco, por su parte, suman otros 11 gramos de proteína extra y el aguacate suma grasas saludables, fibra y una cremosidad que integra todos los elementos sin requerir de salsas como mayonesa.

Además, se trata de una propuesta que destaca por su practicidad en la cocina, y es que es realmente sencilla de preparar. Lo único que hay que hacer es cocer los huevos, echar el queso fresco que queramos, incorporar un aguacate y chafarlo todo para, finalmente, ponerlo todo encima de una tostada de pan.

Lo mejor es que incluso no requiere ni de "preparación" en el momento, porque los huevos duros se pueden dejar en la nevera para el día siguiente y así ganamos tiempo a la hora de realizar el plato por las mañanas.

Y por supuesto, el plato en cuestión admite múltiples variaciones según las necesidades de cada persona: se puede cambiar el queso fresco por queso cottage, por ejemplo, o cambiar el tipo de pan según nuestras preferencias o intolerancias. Es, en resumidas cuentas, un todoterreno nutritivo.