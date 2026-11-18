Los meteorólogos avisan: en 50 años el invierno en España sufrirá una caída del 50% en la intensidad de sus olas de frío

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LO ESENCIAL Las claves Proyecciones meteorológicas alertan de que las olas de frío en España perderán un 50% de su intensidad en los próximos 50 años. La alteración de la corriente en chorro y el calentamiento global harán que las masas de aire polar pierdan rigor térmico, reduciendo las heladas persistentes. El fenómeno provocará una menor acumulación de nieve en los sistemas montañosos, afectando a las reservas de agua para la primavera y el verano. Sectores socioeconómicos clave como la agricultura y el turismo, especialmente las temporadas de esquí, sufrirán un fuerte impacto debido a este cambio climático.

Los meteorólogos de los principales institutos climáticos alertan sobre una transformación drástica en los patrones estacionales del país. Según las proyecciones basadas en modelos de cambio climático, en los próximos 50 años el invierno en España sufrirá una caída del 50% en la intensidad de sus olas de frío.

Se trata de una caída muy importante que implica que los episodios de temperaturas extremadamente bajas, habituales durante diciembre y febrero, dejarán de ser tan severos para pasar a registrar mínimas notablemente más altas y menos dañinas en comparación con el pasado.

Desde la misma AEMET, avisan sobre este fenómeno que puede acabar desarrollándose en la península ibérica dentro de unas pocas décadas, marcando con ello un cambio histórico en nuestro clima.

La causa principal de todo esto radica en la progresiva alteración de la corriente en chorro y el calentamiento global acumulado en la atmósfera, que realmente está poniendo patas arriba las estaciones tal y como las hemos conocido hasta la fecha.

El nuevo frío

Al aumentar las temperaturas medias globales, las masas de aire polar que tradicionalmente descendían hasta España perderán gran parte de su rigor térmico antes de llegar "al suelo".

Como consecuencia, las heladas generalizadas y persistentes se volverán eventos cada vez más inusuales, reduciendo de manera drástica el impacto y la duración de los temporales invernales extremos.

Y, cómo no, habrá repercusiones por ello directamente sobre los sectores socioeconómicos clave: como la agricultura y el turismo, con unas temporadas de esquí muy diferentes que cambiarán la rueda.

La pérdida de intensidad en los inviernos alterará los ciclos hidrológicos del territorio nacional: menos olas de frío intenso significan una reducción sustancial en la acumulación de nieve en los sistemas montañosos, lo que funciona de manera natural como una reserva de agua crucial para la primavera y el verano.

Aunque todavía quedan años para llegar a este escenario, los meteorólogos alertan ya de la situación para prevenir. Tras uno de los veranos más duros, en términos de calor y altas temperaturas, los expertos ahora confirman que también habrá cambios en lo que atañe al frío y al invierno.

Si bien es cierto que ahora las estaciones han cambiado incluso su duración, con esta temporada estival estirándose cada vez para ocupar el espacio de la primera y el otoño y, por ende, del mismo invierno, la época de frío estará gobernada ahora por una caída drástica de las olas de frío.