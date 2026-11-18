Mariano Sánchez, carnicero: "La carne picada no dura igual que un filete congelado, recomienda entre 2 y 3 meses frente a 6"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez recomienda consumir la carne picada congelada entre 2 y 3 meses, mientras que los filetes se pueden conservar hasta 6 meses. La carne picada requiere mayor atención debido a que al picarse aumenta la superficie expuesta al aire y se distribuyen más fácilmente los microorganismos. Para evitar el desperdicio y la pérdida de calidad, se aconseja congelar en raciones pequeñas, etiquetar con la fecha y usar envases adecuados retirando todo el aire. La congelación detiene la multiplicación de gérmenes pero no los destruye, por lo que se recomienda descongelar siempre dentro del frigorífico para mayor seguridad.

Congelar carne es una de las formas más habituales de organizar las comidas y evitar desperdicios. Sin embargo, aunque muchas personas guardan filetes, hamburguesas o carne picada durante meses, no todos estos productos mantienen sus propiedades durante el mismo tiempo.

La diferencia no depende únicamente de la temperatura del congelador. También influyen el tipo de corte, la manipulación y la cantidad de superficie expuesta al aire, factores que pueden modificar la conservación de la carne.

Así lo explica Mariano Sánchez, carnicero con más de 30 años de experiencia, conocido en redes sociales como El As Carnicero. El profesional recuerda que la carne picada necesita especial atención y recomienda consumirla antes que los filetes congelados.

Cuánto dura la carne congelada

En uno de sus vídeos publicados en redes sociales, Sánchez comparte varios consejos para conservar la carne y evitar que pierda calidad durante el almacenamiento.

"La carne picada dura dos o tres meses, los filetes hasta seis meses", explica el carnicero, según las declaraciones recogidas por Infobae.

Su recomendación consiste en adaptar el tiempo de congelación al producto. Aunque ambos pueden conservarse durante meses, la carne picada presenta características que hacen aconsejable consumirla antes.

El profesional también propone una medida sencilla para organizar el congelador: "Raciones pequeñas y fecha, igual a menos desperdicio".

De esta manera, cada paquete contiene únicamente la cantidad necesaria para una comida. Además, apuntar la fecha permite identificar los productos más antiguos y utilizarlos primero.

La recomendación coincide con las orientaciones de diferentes organismos de seguridad alimentaria, aunque los plazos pueden variar.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) establece entre tres y cuatro meses como referencia para mantener la mejor calidad de la carne picada congelada.

En cambio, los filetes de vacuno, cerdo o cordero pueden conservar sus propiedades entre cuatro y doce meses, dependiendo del corte y las condiciones de almacenamiento.

La carne necesita precauciones

La diferencia se encuentra principalmente en su estructura. Cuando una pieza se pica, aumenta considerablemente la superficie de carne expuesta al aire.

Además, el proceso puede distribuir por el interior microorganismos que inicialmente estaban presentes en la superficie del corte.

Esto explica por qué la carne picada requiere medidas de higiene especialmente cuidadosas antes de congelarse y durante su posterior preparación.

El USDA recuerda que la congelación detiene la multiplicación de los microorganismos, pero no elimina necesariamente todos los que estaban presentes en el alimento.

Por tanto, los plazos recomendados se refieren principalmente a la calidad, siempre que la carne se haya congelado correctamente y permanezca a una temperatura constante de -18 ºC o inferior.

Superar esos meses no significa que el producto se vuelva automáticamente peligroso, aunque su textura, sabor y jugosidad pueden deteriorarse.

Cómo congelarla

Sánchez aconseja utilizar bolsas o envoltorios adecuados y separar las cantidades antes de introducirlas en el congelador.

La Universidad de Illinois también recomienda emplear envases específicos para congelación y retirar la mayor cantidad de aire posible.

Este detalle ayuda a reducir la deshidratación superficial y las conocidas quemaduras por congelación.

Al descongelar, lo más seguro es trasladar la carne al frigorífico, evitando dejarla durante horas sobre la encimera.