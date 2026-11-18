Lara Ferreiro, psicóloga: "Nogueras refleja la inestabilidad por el cierre de la empresa de sus padres en su forma de marcar límites"

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LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza la trayectoria personal y empresarial de Míriam Nogueras y cómo el cierre de la fábrica de sus padres influyó en su relación con el riesgo y la toma de decisiones. Nogueras creció en un entorno de emprendimiento textil y, tras tener que afrontar el paro y reinventarse trabajando en una carnicería, consolidó un perfil marcado por la resiliencia y la firmeza. Su experiencia vital y la gestión de la incertidumbre se traslucen en su estilo político, caracterizado por marcar límites estrictos y fijar condiciones en las negociaciones parlamentarias. Como portavoz de Junts en el Congreso, ha aprovechado el valor estratégico de sus siete diputados para maximizar su influencia política y condicionar las mayorías.

Míriam Nogueras vuelve a estar en primera línea política como candidata de Junts por Barcelona para las elecciones generales del 29 de noviembre. Es una de las voces más visibles de su partido en el Congreso, donde ha destacado por la firmeza negociadora.

La propia Nogueras lo resume con una expresión muy gráfica. En Madrid, asegura, su trabajo consiste en defender los intereses de Cataluña en un escenario donde toca "aguantar la posición", incluso cuando aumentan las presiones políticas.

La psicóloga Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, mira hacia su trayectoria familiar para entender esa forma de trabajar. Nogueras creció en una familia vinculada al textil y la fábrica de sus padres acabó cerrando durante la crisis del sector.

Ferreiro relaciona ese entorno con una manera de entender la responsabilidad, el riesgo y la incertidumbre. En su trayectoria observa una familiaridad temprana con la toma de decisiones y sus consecuencias, presente después en distintos momentos de su vida profesional.

Nogueras nació en Dosrius, Barcelona, en 1980, y creció viendo de cerca cómo funcionaba un negocio familiar. Ferreiro utiliza ese contexto para hablar de socialización emprendedora, vinculada a la iniciativa, la autonomía y la resolución de imprevistos.

Un estudio basado en adopciones suecas observó que tener padres emprendedores aumentaba alrededor de un 60% la probabilidad relativa de emprender durante la vida adulta. Los autores encontraron además un peso importante del entorno de crianza en esa transmisión.

El cierre de una empresa añade una experiencia diferente. Competencia, crisis económicas o cambios de mercado pueden acabar con proyectos construidos durante años. Ferreiro sitúa ahí un aprendizaje sobre la fragilidad de aquello que parecía estable.

La propia Nogueras ha contado que, tras cerrar una empresa y quedarse en paro, aceptó trabajar en una carnicería mientras sus dos hijos eran pequeños. Permaneció casi dos años en ese oficio y tuvo que aprender un trabajo completamente nuevo.

Siete votos para negociar

Ferreiro conecta esa trayectoria con una forma de negociar basada en fijar condiciones, medir los márgenes disponibles y mantener los límites cuando considera insuficiente un acuerdo. Esa dinámica aparece en distintos momentos de su etapa como portavoz parlamentaria.

Desde 2021 ejerce como portavoz de Junts en el Congreso. Durante la legislatura iniciada en 2023, sus siete diputados representaban apenas el 2% de la Cámara, pero sus votos resultaban necesarios para construir determinadas mayorías.

La psicología de las organizaciones estudia estas relaciones de interdependencia. El poder negociador aumenta cuando una parte posee algo que las demás necesitan. Una minoría pequeña puede ganar una influencia considerable si resulta imprescindible para alcanzar un acuerdo.

Un ejemplo llegó en enero de 2024. Junts rechazó el texto de la ley de amnistía porque consideraba insuficientes las garantías incorporadas. Sus siete votos devolvieron entonces el proyecto a comisión y obligaron a continuar negociando.

Nogueras defendió aquella posición asegurando que su partido no había acordado una amnistía "selectiva". La votación reflejó una estrategia repetida después: mantener una condición aunque eso implique frenar un acuerdo que parecía encaminado.

Ese esquema reaparece en la campaña de 2026. Junts ha situado como condición para futuros pactos que Cataluña recaude todos sus impuestos, mientras Nogueras reivindica la capacidad del partido para condicionar decisiones de los grandes bloques.

Ferreiro analiza esta manera de actuar desde el establecimiento de límites. En una negociación, decidir qué condiciones resultan aceptables permite ordenar prioridades y valorar cuándo conviene mantener el desacuerdo frente a una propuesta considerada insuficiente.

En el Congreso, esa estrategia adquiere especial valor cuando una mayoría depende de pocos votos. Junts ha aprovechado esa posición para incrementar su capacidad de negociación pese a contar con una representación reducida.

Los límites aparecen también en su vida pública. Nogueras mantiene una separación marcada entre su actividad institucional y su esfera familiar. Comparte pocos detalles personales, mientras habla con más facilidad de su trayectoria profesional o de sus experiencias como autónoma.

Ferreiro recurre aquí a la gestión de la privacidad en la comunicación. Las personas deciden qué información consideran propia y cuándo compartirla. En una figura pública, esas fronteras permiten conservar espacios alejados de la exposición política.

La huella de la incertidumbre

Ferreiro encuentra un hilo común entre varias etapas de esa biografía: el negocio familiar y su desaparición, sus propias iniciativas empresariales, el cierre de una empresa y el paso por nuevos trabajos. La incertidumbre aparece repetidamente en su recorrido profesional.

En psicología, estas experiencias pueden modificar la relación con el riesgo y con la necesidad de anticipar escenarios. Ferreiro observa en Nogueras una tendencia a definir con claridad sus márgenes de actuación y aquello que está dispuesta a aceptar.

Esa idea aparece en su comunicación parlamentaria mediante condiciones claras, compromisos concretos y resistencia a modificar la posición cuando considera que un acuerdo se aleja de lo pactado. Resistir, aguantar, decidir y condicionar son verbos recurrentes en su discurso.

Hoy Nogueras vuelve a encabezar la lista de Junts por Barcelona para las elecciones del 29 de noviembre. Su formación apuesta por mantener la estrategia de los últimos años y convertir nuevamente sus escaños en una herramienta de negociación.