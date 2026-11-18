José Miguel Viñas, meteorólogo: "En 20 años no se podrá salir a la calle en España, con 38 °C no se puede hacer vida normal"

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LO ESENCIAL Las claves El meteorólogo José Miguel Viñas advierte que en 20 años el calor impedirá hacer vida normal al aire libre en España durante los veranos. Superar de forma habitual los 38 °C con alta humedad dificultará la regulación térmica corporal, afectando gravemente a la salud pública. El experto avisa que, si no se actúa en dos o tres años, las condiciones en la costa mediterránea podrían parecerse a las del Golfo Pérsico. El avance hacia un clima extremo obligará a las ciudades españolas a adaptar sus hábitos sociales, laborales y de ocio a espacios interiores.

El meteorólogo y divulgador científico José Miguel Viñas, a través de Dime Con Quién Hablas, ha lanzado una contundente advertencia sobre el impacto del calentamiento global en España durante las próximas dos décadas.

Según sus declaraciones, el aumento sostenido de las temperaturas provocará que en un plazo de 20 años sea prácticamente imposible salir a la calle y desarrollar una vida normal durante los meses de verano.

El experto subraya además que alcanzar de forma habitual los 38 °C supera los límites fisiológicos para mantener las rutinas cotidianas al aire libre, por lo que, a la larga y si no se toman medidas, nos veremos obligados a hacer vida en los interiores.

Un calor insostenible

El meteorólogo pone especial énfasis en el papel agravante de la humedad ambiental, especialmente en las zonas del Mediterráneo, las más costeras. Cuando las temperaturas extremas se combinan con una elevada concentración de vapor de agua en la atmósfera, la sensación térmica se dispara y dificulta que el cuerpo regule su calor corporal.

Esa combinación convierte la calle en un entorno hostil durante gran parte del día, afectando directamente a la salud pública y al bienestar de la población. Además, también advierte que si en 2 o 3 años no se toman medidas, puede no haber marcha atrás para hacer frente a lo que está por llegar.

"Es probable que se puedan empezar a dar condiciones en algunas zonas, en verano mediterráneo, por ejemplo, donde realmente empiece a ser complicado hacer vida normal en la calle", señala el experto en el podcast mencionado.

"Un día de agosto o de julio ahora es muy incómodo y para algunas personas poco deseable salir a cuarenta y algún grado y con un 80 % de humedad, que lo hemos tenido este verano", continúa.

"Pero si a eso le metemos algún grado más y todavía el aire más húmedo, pues se convierte en algo parecido a lo que ya se vive a lo mejor en esos países del Golfo Pérsico, donde realmente haces una vida interior, no puedes hacer vida al aire libre".

En dichas regiones que señala Viñas, las condiciones meteorológicas extremas obligan a los ciudadanos a recluirse en espacios interiores climatizados durante el verano, limitando al mínimo cualquier actividad pública.

Y si se consolida la tendencia actual de calentamiento, las ciudades españolas se verán forzadas a transformar sus hábitos sociales, horarios laborales y modelos de ocio para acoplarse a esa realidad que ya se vive en otras zonas del mundo.

"Yo no quiero vivir en el mundo de Mad Max, pero lamentablemente vemos que hay una evolución hacia ese clima tan extremo y más en donde vivimos nosotros, en el sur de Europa, muy pegado al norte de África, que ya sabemos el clima que tiene. Entonces, de momento todo apunta que vamos hacia ahí".