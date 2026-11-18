Los expertos en nutrición recomiendan: las croquetas más ricas y sabrosas no se hacen con patata, sino con 200 g de guisantes y 50 g de calabacín

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LO ESENCIAL Las claves Expertos en nutrición y la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk proponen una alternativa saludable a las croquetas tradicionales sustituyendo la base de patata por guisantes y calabacín. La receta utiliza 200 gramos de guisantes y 50 gramos de calabacín para elaborar una crema que aporta cremosidad, textura, proteínas vegetales, fibra y minerales. El nutricionista Serafín Murillo destaca que son una buena opción para consumir más vegetales, aunque advierte que el rebozado y el frito aportan un valor calórico elevado. La preparación requiere sofreír las verduras con cebolla y vino blanco, triturarlas y mezclarlas con harina y margarina antes de enfriar, moldear, empanar y freír.

Las croquetas tienen un lugar especial en la cocina española, pero su sabor no tiene por qué depender siempre del jamón o del pollo. Las verduras también permiten preparar versiones deliciosas, con una masa suave y cremosa por dentro y un rebozado dorado y crujiente por fuera.

Una de ellas consiste en utilizar guisantes y calabacín, dos alimentos que permiten preparar unas croquetas diferentes. Los primeros aportan un sabor ligeramente dulce, mientras que el segundo ayuda a conseguir una mezcla suave y delicada.

Esta propuesta aparece en el recetario de la Fundación para la Diabetes Novo Nordisk, que incluye una preparación elaborada con 200 gramos de guisantes y 50 gramos de calabacín. La receta cuenta, además, con el comentario nutricional de Serafín Murillo, dietista-nutricionista e investigador del CIBERDEM en el Hospital Clínic de Barcelona.

Cremosas sin patata

La receta de la fundación propone sustituir la habitual base de patata de algunas croquetas vegetales por una crema de guisantes y calabacín, que posteriormente se incorpora a una masa preparada con harina.

El primer paso consiste en sofreír media cebolla a fuego lento, evitando que llegue a dorarse. Después se añaden los guisantes y el calabacín troceado, que se cocinan durante un par de minutos.

A continuación, se incorpora un poco de vino blanco, se deja reducir y se cubren las verduras con agua. La preparación debe cocinarse durante unos 20 minutos.

Cuando están tiernas, se trituran y se pasan por un colador para conseguir una crema de textura fina.

Esta mezcla es la que proporciona el sabor característico de las croquetas. Los guisantes ofrecen consistencia y un toque dulce, mientras que el calabacín suaviza el resultado.

Para conseguir que mantengan su forma, la receta utiliza harina y margarina. Por tanto, no prescinde de los ingredientes que ayudan a espesar la masa, sino que incorpora las verduras como protagonistas.

Punto de vista nutricional

Serafín Murillo explica que esta receta constituye una alternativa para introducir legumbres y verduras en la alimentación habitual.

Los guisantes aportan hidratos de carbono, proteínas vegetales y fibra. El calabacín, por su parte, contiene una elevada proporción de agua y contribuye con pequeñas cantidades de vitaminas y minerales.

La propuesta encaja con las recomendaciones generales de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que aconseja aumentar el consumo de alimentos vegetales y tomar al menos tres raciones diarias de hortalizas.

Sin embargo, conviene recordar que unas croquetas vegetales no son necesariamente ligeras. La cantidad de grasa utilizada para elaborar la masa y freír las piezas influye considerablemente en su aporte energético.

De hecho, la receta original de la fundación calcula unas 816 kilocalorías por ración, teniendo en cuenta sus ingredientes y cantidades.

Cómo prepararlas

Para cuatro personas se necesitan 200 gramos de guisantes, 50 gramos de calabacín, media cebolla, 150 gramos de harina y 150 gramos de margarina.

También se utilizan aceite de oliva, un vaso pequeño de vino blanco, dos huevos, pan rallado, sal, pimienta y nuez moscada.

Una vez preparada la crema de verduras, se funde la margarina en una cazuela y se incorpora la harina, removiendo hasta que se cocine ligeramente.

Después, se añade poco a poco la crema de guisantes y calabacín, mezclando hasta obtener una masa espesa y homogénea.

La preparación se extiende sobre una bandeja ligeramente engrasada y se deja enfriar durante unas dos horas.

Finalmente, se forman las croquetas, se pasan por harina, huevo batido y pan rallado y se fríen en aceite caliente hasta que estén doradas.