El muestrario de carnes de una carnicería tradicional de toda la vida. E.E.

Daniel Sánchez, carnicero: "En unos años tu carnicería de confianza podría desaparecer y no es por la falta de clientes"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Daniel Sánchez advierte que la falta de relevo generacional y de profesionales cualificados pone en riesgo la supervivencia de las carnicerías de barrio. Sánchez señala la diferencia entre el aprendizaje especializado de los comercios tradicionales y la formación más básica y rápida que ofrece la gran superficie. La falta de interés entre los jóvenes se debe a la desconocimiento del sector, que no ha sabido transmitir que es una profesión estable, técnica y de futuro. Propone divulgar el oficio a través de redes sociales, enseñando nuevas técnicas como los cortes americanos, las maduraciones y el valor del asesoramiento al cliente.

Las carnicerías de barrio afrontan una amenaza que va más allá de la competencia de los supermercados o de los cambios en los hábitos de consumo. Daniel Sánchez, carnicero, advierte de que su continuidad depende también del relevo profesional.

"Si nadie hace nada dentro de unos años tu carnicería de confianza podría desaparecer", alerta en un vídeo publicado en su perfil de TikTok. Su diagnóstico apunta a un problema menos visible que la falta de compradores: escasean los carniceros cualificados.

El oficio exige conocimientos que no se adquieren de un día para otro. Atender al público, deshuesar piezas, preparar elaboraciones y recomendar cada corte según su uso requiere experiencia, destreza manual y una formación que se transmite con práctica.

Sin embargo, Sánchez observa una brecha entre el aprendizaje especializado de las carnicerías tradicionales y el de otros establecimientos. Según explica, en las grandes superficies el personal recibe formación durante unos meses y aprende únicamente las tareas más básicas.

Ausencia de jóvenes carniceros

"Cada vez hay menos carniceros profesionales", resume. La consecuencia, sostiene, es que muchos negocios encuentran dificultades para incorporar trabajadores preparados y garantizar la continuidad de una actividad en la que el conocimiento del producto resulta determinante para diferenciarse mejor.

El problema no se limita a cubrir vacantes. Cuando falta personal cualificado, una carnicería puede ver frenada su expansión y tener más complicado mantener el nivel de atención y calidad que esperan quienes acuden habitualmente al establecimiento de siempre.

En muchos comercios, el relevo generacional se convierte en una incógnita cuando los profesionales se acercan a la jubilación y no encuentran a alguien dispuesto a continuar. La advertencia de Sánchez pone el foco en el futuro del comercio.

¿Por qué los jóvenes no se interesan por esta profesión? El carnicero cree que el sector no ha explicado sus oportunidades. "Nadie se ha ocupado de enseñar a los jóvenes que esta profesión es estable y de futuro", afirma.

Para cambiar esa percepción, propone enseñar el oficio desde dentro y mostrar que va mucho más allá de despachar carne. La variedad de cortes, las técnicas de preparación y el conocimiento de las razas ofrecen contenidos para despertar curiosidad.

También reivindica prácticas que despiertan interés entre consumidores, como los nuevos cortes americanos, la maduración de la carne y la elaboración de productos innovadores. Explicar estos procesos permite mostrar la especialización que realmente existe detrás del mostrador actual.

La relación con los clientes habituales es otro de los aspectos que, a su juicio, merece visibilidad. Conocer sus preferencias, aconsejarles qué pieza elegir y adaptar el producto a cada receta forma parte de un servicio difícil de sustituir.

En ese objetivo, las redes sociales pueden convertirse en una herramienta para atraer a nuevas generaciones. Sánchez anima a los profesionales a compartir el trabajo cotidiano, enseñar sus técnicas y explicar el conocimiento que aplican en cada elaboración diaria.

Su mensaje resume el reto al que se enfrenta el sector: hacer atractivo y visible un oficio que necesita profesionales para sobrevivir. "Nadie sueña con una profesión que no conoce", concluye. Sin relevo, puede perderse la carnicería de siempre.