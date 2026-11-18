Confirmado por el BOE: los propietarios de viviendas unifamiliares pueden usar el certificado energético de otra casa similar

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LO ESENCIAL Las claves El Real Decreto 390/2021 permite a los propietarios de viviendas unifamiliares usarse del certificado energético de otra casa idéntica y representativa. Un técnico competente debe verificar y justificar que ambas viviendas mantienen el mismo diseño, tamaño y comportamiento energético real. Sigue siendo obligatorio que el técnico realice al menos una visita presencial al inmueble en los tres meses previos a la emisión del documento. La validez del certificado es de hasta diez años, reduciéndose a cinco si la calificación energética obtenida es la más baja (letra G).

Obtener el certificado energético es uno de los trámites que muchos propietarios deben realizar antes de vender o alquilar su vivienda. Sin embargo, no siempre es necesario partir de una evaluación completamente independiente, especialmente cuando se trata de casas unifamiliares con características prácticamente idénticas.

Esta situación puede darse en urbanizaciones donde varias viviendas comparten diseño, dimensiones y sistemas de climatización. Aunque pertenezcan a distintos propietarios, sus características energéticas pueden ser suficientemente similares como para utilizar una evaluación representativa.

Así lo recoge el Real Decreto 390/2021, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), que contempla expresamente esta posibilidad. Eso sí, la decisión debe estar justificada por un técnico competente y no permite reutilizar cualquier certificado.

Qué dice el BOE

El artículo 6.3 del Real Decreto 390/2021 establece que la certificación de viviendas unifamiliares puede basarse en la evaluación de otro edificio representativo.

Para ello, las viviendas deben tener un diseño y tamaño similares, además de una eficiencia energética real comparable.

La norma añade un requisito fundamental: el técnico encargado de expedir el certificado debe poder garantizar que existe esa correspondencia.

Esto significa que dos casas situadas en una misma urbanización no pueden compartir automáticamente la evaluación energética simplemente por tener una apariencia parecida.

Por ejemplo, dos chalés construidos a partir del mismo proyecto podrían reunir las condiciones necesarias si mantienen características equivalentes.

Sin embargo, una reforma que modifique las ventanas, el aislamiento o las instalaciones de climatización puede introducir diferencias relevantes en su comportamiento energético.

Por tanto, la posibilidad de utilizar otra vivienda como referencia debe comprobarse en cada caso.

La visita del técnico

Esta excepción no elimina las comprobaciones exigidas para obtener el certificado.

El artículo 6.5 del mismo real decreto establece que el técnico competente debe realizar al menos una visita al inmueble durante el proceso de certificación.

Además, esa inspección debe efectuarse dentro de los tres meses anteriores a la emisión del documento.

Durante la visita se comprueban las características necesarias para elaborar correctamente la evaluación, como los cerramientos, las ventanas y los sistemas de calefacción y refrigeración.

Por eso, no basta con descargar el certificado de otra casa y presentarlo como propio. La normativa permite basarse en una evaluación representativa, pero exige justificar que los inmuebles mantienen características energéticas equivalentes.

La responsabilidad de encargar la certificación cuando sea obligatoria corresponde al propietario.

Qué se debe comprobar

Una vez expedido, el certificado debe presentarse ante el organismo competente de la comunidad autónoma para su registro.

También es necesario disponer de la correspondiente etiqueta energética cuando la vivienda esté sujeta a esta obligación.

La calificación utiliza una escala que va desde la A, para los edificios más eficientes, hasta la G, correspondiente a los menos eficientes.

Con carácter general, el certificado tiene una validez máxima de diez años, que se reduce a cinco cuando la calificación obtenida es G.

El Ministerio para la Transición Ecológica recuerda que los propietarios deben disponer de un certificado válido cuando la normativa lo exige, especialmente en operaciones de venta o alquiler a nuevos arrendatarios.

La posibilidad de utilizar una evaluación de referencia tampoco es una novedad reciente. Ya figuraba en la normativa anterior de 2013 y se mantiene en el Real Decreto 390/2021.