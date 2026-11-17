Sara Bassi, nutricionista: "La cena más rica del otoño no es una fruta y un yogur, sino este guiso de verduras con pollo"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sara Bassi comparte en TikTok una receta de sopa cremosa de pollo y verduras como alternativa reconfortante y completa frente a las cenas ligeras de otoño. La elaboración utiliza pechuga de pollo, cebolla, zanahorias, calabacín, patata y puerros, condimentados con curry, orégano, sal y un toque final de sazonador picante. El secreto de la textura reside en triturar las verduras cocidas para crear una base cremosa a la que se le vuelve a incorporar el pollo previamente desmenuzado. Es una propuesta versátil que permite adaptar fácilmente su consistencia, añadiendo más agua si se prefiere una textura más líquida.

Con la llegada del frío, los platos calientes vuelven a ganar protagonismo en las cenas. Frente a las opciones ligeras, una sopa cremosa puede convertirse en una alternativa nutritiva y reconfortante.

Así lo plantea Sara Bassi, nutricionista, que ha compartido en TikTok una receta de pollo con verduras que destaca por su sencillez. Su propuesta combina varios ingredientes habituales en cualquier cocina.

La preparación permite conseguir un plato completo sin recurrir a elaboraciones complicadas. Además, incorpora diferentes hortalizas y una fuente de proteínas, con una textura cremosa que se consigue triturando parte de sus ingredientes.

"Si buscas un plato completo y nutritivo esta sopa es lo que necesitas", explica Bassi al presentar su elaboración. La receta comienza con una base de cebolla sofrita en aceite de oliva virgen extra.

A continuación, incorpora una pechuga de pollo, sal y curry para dorarla por ambos lados. Este primer paso permite integrar los condimentos antes de añadir el resto de los ingredientes a la olla.

Una crema reconfortante

Después llega el turno de las verduras, que aportan buena parte del contenido vegetal de la preparación. La nutricionista utiliza zanahorias, calabacín, patata y puerros, todos ellos troceados previamente.

Una vez incorporados, añade un poco más de sal y orégano antes de cubrir los ingredientes con agua. La olla permanece tapada durante la cocción, hasta que las verduras están tiernas y el pollo completamente cocinado.

El resultado todavía necesita un último paso para conseguir la consistencia característica de esta propuesta. Bassi retira la carne y tritura las verduras hasta obtener una crema homogénea que servirá como base del plato.

Después, desmenuza el pollo con ayuda de dos tenedores y vuelve a incorporarlo a la olla. De esta manera, la carne queda repartida por toda la preparación y se integra con la crema.

Para terminar, la nutricionista añade un poco de sazonador picante y mezcla bien todos los ingredientes. Así consigue una sopa cremosa que puede servirse caliente y adaptarse fácilmente a las preferencias de cada comensal.

La receta necesita pollo, cinco zanahorias, un calabacín, una patata grande, una cebolla y dos puerros. También requiere aceite de oliva virgen extra, curry, sal, orégano y sazonador picante.

En cuanto a la preparación, basta con picar la cebolla y sofreírla con un poco de aceite. Después se dora el pollo condimentado y se incorporan las verduras troceadas, junto con el agua necesaria para cubrirlas.

Tras cocinarlo todo con la olla tapada, se retira la pechuga y se trituran las hortalizas. Finalmente, se desmenuza la carne, se devuelve a la olla y se añade el toque picante.

Una de las ventajas de esta elaboración es que permite modificar su consistencia sin complicaciones. Si se prefiere una sopa más líquida, basta con incorporar un poco más de agua hasta alcanzar la textura deseada.