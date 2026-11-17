Mariano, carnicero con 30 años de experiencia: "Para que el el pollo al horno esté más sabroso no elijas el blanco, sino de crecimiento lento"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez aconseja utilizar pollo de crecimiento lento o amarillo certificado para asados y guisos, reservando el pollo blanco para recetas rápidas como filetes o freidora de aire. El tipo de crianza influye en la textura y el sabor: el pollo blanco se cría durante 5 o 6 semanas, mientras que los de desarrollo más prolongado ofrecen una carne más firme e intensa. Estudios científicos respaldan que la genética y la velocidad de crecimiento afectan a las fibras musculares y la terneza, aunque el etiquetado y la alimentación también son factores clave. Para una preparación óptima, se recomienda alcanzar los 75 ºC en el centro de la pieza y dejar reposar el asado entre 10 y 15 minutos antes de trincharlo para conservar los jugos.

Preparar un pollo al horno con patatas es una de las recetas más tradicionales de la cocina española. Sin embargo, aunque solemos fijarnos en el tamaño o el precio, no todos los pollos tienen las mismas características ni ofrecen idénticos resultados al cocinarlos.

En las carnicerías encontramos desde el clásico pollo blanco hasta ejemplares de piel amarillenta y crianza más prolongada. Aunque ambos pueden cocinarse de numerosas maneras, existen diferencias en su textura, sabor y tiempo de crecimiento.

Así lo explica Mariano Sánchez, carnicero con más de 30 años de experiencia, conocido en redes sociales como El As Carnicero. El profesional recomienda elegir el pollo según la receta y destaca las ventajas de los ejemplares de crecimiento lento para preparar asados.

El pollo que recomiendan

En un vídeo publicado en TikTok, Sánchez explica las diferencias entre el pollo blanco convencional y el que comercializa como pollo amarillo certificado.

"El pollo blanco es el que todos conocemos y el que más se consume", explica el carnicero, que destaca su crecimiento rápido y la suavidad de su carne.

Según señala, estos animales suelen criarse durante unas cinco o seis semanas. Su alimentación incluye piensos elaborados principalmente con cereales y otras materias primas vegetales.

El resultado es una carne de sabor suave, especialmente adecuada para recetas rápidas, como filetes a la plancha, pechugas empanadas o preparaciones en freidora de aire.

Sin embargo, cuando se trata de cocinar un pollo entero al horno, Sánchez prefiere los ejemplares de crecimiento más lento, cuya carne describe como más firme y con un sabor intenso.

"Es un pollo para hacerlo al horno, al ajillo, en un buen guiso o para un buen arroz", explica el profesional en declaraciones recogidas por La Vanguardia.

La diferencia está relacionada con el tiempo de crianza y las características del animal. Los pollos de crecimiento lento suelen desarrollar una estructura muscular distinta, que puede influir en la textura final.

El crecimiento influye

Una revisión científica publicada en 2024 en la revista npj Science of Food analizó los factores que determinan la calidad de la carne de ave.

Los investigadores encontraron que la genética y la velocidad de crecimiento influyen en las fibras musculares, la terneza y determinados compuestos relacionados con el sabor.

Sin embargo, una crianza más prolongada no garantiza que todos los pollos resulten más jugosos. La alimentación, la genética y la preparación también afectan al resultado.

Además, Sánchez recuerda que la denominación comercial de pollo certificado no significa automáticamente que sea mejor que el convencional.

Por eso, recomienda comprobar el etiquetado y preguntar por las características de crianza, especialmente cuando buscamos una carne apropiada para asar.

Cómo prepararlo

Para aprovechar estas características, conviene cocinar el pollo entero con aceite de oliva, ajo, patatas y hierbas aromáticas, como romero o tomillo.

El tiempo dependerá del tamaño y del tipo de ave. Lo importante es comprobar que la carne alcance una temperatura segura antes de servirla.

La Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria recomienda alcanzar 75 ºC en el centro de la pieza, evitando consumir pollo insuficientemente cocinado.

Sánchez también aconseja dejar reposar el asado durante unos diez o quince minutos antes de trincharlo, para reducir la pérdida inmediata de jugos.