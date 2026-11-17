Cristina Salas, nutricionista: "El guiso más fácil y elegante del otoño no se prepara con chorizo, sino con calabaza y zanahoria"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Cristina Salas propone una alternativa saludable de guiso otoñal que sustituye carnes procesadas como el chorizo por calabaza y zanahoria. La receta incluye garbanzos cocidos, espinacas, caldo vegetal y especias como comino y curry, logrando una textura cremosa al ablandarse la pulpa de la calabaza. La propuesta se alinea con la AESAN, que aconseja reducir los embutidos y aumentar el consumo de legumbres a un mínimo de cuatro raciones a la semana. Este plato vegetal se prepara de forma fácil en aproximadamente 20 minutos y destaca por su alto aporte de fibra, proteínas vegetales y betacarotenos.

El secreto de un buen guiso no siempre está en añadir más carne. A veces basta con dejar que una hortaliza se deshaga lentamente en la cazuela para transformar un caldo corriente en uno espeso, aromático y lleno de sabor. Eso es precisamente lo que ocurre con la calabaza.

Al cocinarse junto a los garbanzos, su pulpa se ablanda y se mezcla con el caldo, aportando una cremosidad natural y un toque dulce que combina especialmente bien con el comino, el ajo o el pimentón. Una combinación que permite prescindir del chorizo sin renunciar a un plato sabroso.

La propuesta aparece en una guía de alimentación publicada por la Universidad de León, que recoge una receta de garbanzos con calabaza, verduras y especias. Además, encaja con las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), que aconseja aumentar el consumo de legumbres y reducir las carnes procesadas.

Unos garbanzos más cremosos

La guía Mi meal prep saludable, en la que participa la nutricionista Cristina Salas, incluye una receta que combina 400 gramos de calabaza, 200 gramos de garbanzos cocidos, zanahoria, espinacas y caldo de verduras.

La preparación resulta especialmente interesante porque consigue potenciar el sabor utilizando ingredientes que podemos encontrar fácilmente en el supermercado.

Primero se rehogan la calabaza y las zanahorias. Después se incorporan los garbanzos, el ajo picado y una mezcla de curry y comino que aporta intensidad al conjunto.

El siguiente paso consiste en añadir tomate y caldo vegetal, dejando que todos los ingredientes se cocinen juntos durante unos quince minutos.

Durante este proceso, los dados de calabaza se ablandan y algunos pueden deshacerse, espesando ligeramente el caldo sin necesidad de utilizar harina.

Si se busca una textura todavía más cremosa, se puede aplastar una pequeña parte de la calabaza contra las paredes de la cazuela y mezclarla con el resto del guiso.

Una combinación ganadora

Los garbanzos destacan por su contenido en fibra, proteínas vegetales e hidratos de carbono complejos. También aportan minerales como hierro y magnesio.

La calabaza, por su parte, contiene agua, fibra y carotenoides, especialmente betacaroteno, un compuesto que el organismo puede transformar en vitamina A.

La AESAN recomienda consumir al menos cuatro raciones semanales de legumbres, con el objetivo de aumentar progresivamente su presencia en la alimentación.

También aconseja reducir el consumo de carnes procesadas, entre las que se encuentran embutidos como el chorizo.

Por tanto, utilizar calabaza y verduras permite preparar un guiso con mayor protagonismo vegetal. Eso sí, no significa que la calabaza sea nutricionalmente equivalente al chorizo, ni que su sabor resulte necesariamente superior para todo el mundo.

Preparados en 20 minutos

Para cuatro raciones pequeñas se necesitan 400 gramos de calabaza, 200 gramos de garbanzos cocidos, dos zanahorias, dos dientes de ajo, 50 gramos de espinacas y 400 mililitros de caldo vegetal.

También hacen falta dos cucharadas de tomate frito, aceite de oliva, comino, curry, cilantro, sal y pimienta.

Se comienza rehogando la calabaza y la zanahoria troceadas. Cuando empiezan a ablandarse, se incorporan los garbanzos escurridos, el ajo y las especias.

Después se añade el tomate y se vierte el caldo. La mezcla se cocina durante quince minutos y, finalmente, se incorporan las espinacas durante otros cinco.

Si se desea un plato principal más abundante, puede aumentarse la cantidad de garbanzos, manteniendo el resto de ingredientes en proporción.