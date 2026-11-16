Sandra Moñino, nutricionista: "Las lentejas más ricas del otoño no llevan chorizo, sino hueso de jamón y unos taquitos"

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LO ESENCIAL Las claves La nutricionista Sandra Moñino propone sustituir el chorizo y la morcilla en las lentejas por hueso y taquitos de jamón para lograr un guiso sabroso. El uso del jamón aporta el sabor umami característico de los alimentos curados durante la cocción prolongada, aunque debe consumirse con moderación por su contenido en sal. Las lentejas son ricas en proteínas vegetales y fibra, por lo que la AESAN recomienda consumir al menos cuatro raciones de legumbres a la semana. Para mejorar la digestión y reducir los gases, la experta aconseja remojar, desechar el agua y enjuagar las lentejas antes de su cocción.

Las lentejas son uno de los platos más habituales de la cocina española, especialmente cuando llegan los meses fríos. Aunque tradicionalmente se preparan con chorizo, morcilla y otros embutidos, existen alternativas para conseguir un guiso lleno de sabor sin recurrir siempre a estos ingredientes.

Una de ellas consiste en utilizar hueso de jamón y pequeños taquitos de jamón, dos ingredientes que permiten aportar intensidad al caldo y mantener ese gusto tradicional de los platos de cuchara.

Así lo explica Sandra Moñino, nutricionista y autora de Adiós a la inflamación, durante una entrevista con EL ESPAÑOL, en la que propone una manera sencilla de preparar unas lentejas sabrosas sin necesidad de añadir chorizo ni morcilla.

Unas lentejas más sabrosas

"Por ejemplo, añadirle el hueso del jamón es muy buena opción para extraer todo ese sabor y que las lentejas queden con ese sabor a jamón", explica la nutricionista a EL ESPAÑOL.

La especialista recomienda aprovechar también las partes más secas del jamón, que habitualmente resultan menos apetecibles para consumir directamente, pero que pueden utilizarse en preparaciones de cocción prolongada.

"Si tú compras un jamón entero en casa, puedes dejar las partes más secas para las lentejas, que luego con el cocinado se quedan más blanditas", señala.

Otra posibilidad consiste en acudir directamente a la charcutería y comprar unos taquitos de jamón para incorporarlos al guiso. "Para mí, esa sería la mejor alternativa", afirma Moñino.

La explicación culinaria está relacionada con los compuestos responsables del sabor umami, presentes en alimentos curados como el jamón. Durante la cocción, parte de las sustancias solubles pasan al caldo y contribuyen a intensificar su sabor.

De esta manera, es posible conseguir unas lentejas con un gusto profundo sin utilizar chorizo. No obstante, el jamón también es una carne procesada y contiene cantidades importantes de sal, por lo que conviene emplearlo con moderación.

De hecho, la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) recomienda reducir el consumo de carnes procesadas y priorizar los alimentos de origen vegetal dentro de una alimentación equilibrada.

Más allá del acompañamiento, las propias lentejas destacan por su composición nutricional. Son una fuente de proteínas vegetales, fibra, hierro, potasio y folatos, nutrientes que participan en numerosas funciones del organismo.

Según la Escuela de Salud Pública de Harvard, una taza de lentejas cocidas aporta aproximadamente 18 gramos de proteínas y 15 gramos de fibra. Esta última contribuye a la saciedad y al funcionamiento intestinal.

Por este motivo, la AESAN aconseja consumir al menos cuatro raciones de legumbres a la semana, aumentando progresivamente su presencia en la alimentación habitual.

Cómo prepararlas

Además de hablar de los ingredientes, Moñino explica que la preparación puede influir en las molestias digestivas que algunas personas experimentan después de comer legumbres.

Una de sus recomendaciones es recurrir al remojo previo, incluso cuando el fabricante indica que no resulta imprescindible para cocinar las lentejas.

La nutricionista aconseja dejarlas en agua, desechar después ese líquido y enjuagarlas antes de introducirlas en la olla. También recomienda una cocción suficientemente prolongada.

Esta práctica tiene respaldo científico. Un estudio publicado en Journal of Food Protection, realizado por investigadores españoles, observó que el remojo y la cocción permiten reducir determinados oligosacáridos presentes en las lentejas, relacionados con la producción de gases intestinales.

Así, utilizar hueso de jamón para aportar sabor y prestar atención a la preparación de las legumbres puede ayudar a recuperar las lentejas tradicionales con pequeños cambios, sin renunciar al placer de un buen plato de cuchara.