Mariano, carnicero con 30 años de experiencia: "Para comprar chuletón de calidad y ahorrar más no pagues la aleta, pide que la retiren"

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LO ESENCIAL Las claves El carnicero Mariano Sánchez aconseja pedir que retiren la aleta del chuletón antes de pesarlo para evitar pagarla al elevado precio de la pieza principal. La aleta es una parte de la carne más seca y magra que se cobra a precio de chuletón, pero resulta inadecuada para cocinar a la plancha o a la brasa. Aunque no es carne de mala calidad, la aleta requiere cocciones prolongadas y resulta ideal para guisados, rellenos o para carne picada. El experto también recomienda observar el despiece y solicitar que se elimine el espinazo innecesario para pagar solo por la carne que se va a disfrutar.

Comprar un buen chuletón puede suponer un gasto considerable, especialmente cuando elegimos una pieza de vacuno de calidad. Sin embargo, hay un detalle que muchos consumidores pasan por alto y que puede hacer que paguen de más sin darse cuenta.

Aunque solemos fijarnos en el tamaño, el grosor o la grasa de la carne, también conviene observar qué partes incluye el corte. Algunas zonas no ofrecen el mismo resultado cuando se cocinan a la plancha o a la brasa.

Así lo explica Mariano Sánchez, carnicero con más de 30 años de experiencia, conocido en redes sociales como El As Carnicero. El profesional advierte de que algunos chuletones se venden con una parte denominada aleta, que recomienda retirar antes de pagar.

La parte que retirar

En uno de sus vídeos publicados en TikTok, Sánchez muestra una pieza de chuletón y explica que no toda la carne que la acompaña tiene las mismas características.

El carnicero señala que algunos establecimientos dejan una porción situada en la parte superior del corte, conocida como aleta, que puede terminar cobrándose al mismo precio que el resto.

"La aleta es una parte que te vale para picar, para guisar", explica Sánchez, quien advierte de que su textura puede resultar demasiado seca cuando se prepara a la plancha.

El problema aparece cuando el consumidor compra un chuletón esperando disfrutar de una carne tierna y jugosa, pero termina encontrándose con una zona de textura diferente.

Según el profesional, esa parte resulta menos adecuada para las cocciones rápidas, aunque puede aprovecharse perfectamente en otras preparaciones.

Por eso, recomienda pedir al carnicero que retire la aleta antes de preparar el chuletón. De esta manera, el cliente puede conocer qué cantidad de carne está comprando realmente.

"Si ves que el carnicero te está vendiendo un chuletón con esa aleta, díselo", aconseja el especialista, que insiste en la importancia de prestar atención al despiece.

Su advertencia tiene un motivo económico: la aleta puede terminar pagándose a precio de chuletón, pese a que habitualmente se destina a elaboraciones diferentes.

La aleta no se cocina igual

La diferencia está relacionada con las características de cada músculo. El chuletón destaca por su infiltración de grasa y por una textura especialmente apreciada para cocinar a temperaturas elevadas.

La aleta, en cambio, es una pieza más magra y con características que pueden hacerla menos adecuada para una cocción breve. Esto no significa que sea carne de mala calidad. Su resultado depende de la receta, y puede utilizarse en guisos, rellenos o preparaciones con carne picada.

De hecho, algunas carnicerías comercializan la aleta de ternera por separado para elaborar platos que necesitan una cocción más prolongada. Sánchez también recomienda observar el hueso y pedir que se retire parte del espinazo cuando resulte innecesaria para la preparación.

Cómo evitar pagar de más

Antes de elegir la pieza, conviene preguntar al carnicero qué partes incluye y cuál será su peso después de prepararla.

También es importante acordar si la aleta se retirará antes de pesar y cobrar, ya que quitarla no garantiza automáticamente una reducción del precio.

El coste puede variar considerablemente dependiendo de la raza, la maduración, el origen y el establecimiento. Por tanto, no existe una cantidad fija que se ahorre con este consejo. Para Sánchez, lo fundamental es que el consumidor conozca lo que compra y pueda elegir el corte más adecuado.