Lara Ferreiro, psicóloga: "La autoestima y seguridad de Echenique se cimentó con el apoyo incondicional de su madre en la infancia"

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La psicóloga Lara Ferreiro analiza la figura de Pablo Echenique y señala que el apoyo incondicional de su madre en la infancia fue clave para cimentar su autoestima y seguridad emocional. La madre del político evitó la sobreprotección y luchó por brindarle oportunidades educativas y sociales para desarrollar su autonomía a pesar de su atrofia muscular espinal. Echenique ha reconocido públicamente el sacrificio materno, lo que le permitió superar barreras, formarse como físico teórico y convertirse en un referente político. El caso del dirigente de Podemos ejemplifica la diferencia psicológica entre el apoyo emocional y el apoyo instrumental práctico para afrontar el desarrollo personal.

Pablo Echenique es sin duda uno de los rostros políticos más reconocidos de España. Como uno de los dirigentes más relevantes del partido político Podemos, el también físico teórico ha estado marcado desde la infancia por su atrofia muscular espinal, lo que ha cimentado parte de su carácter.

Pero según Lara Ferreiro, psicóloga y autora del libro ¡Ni un capullo más!: El método definitivo para quererte y encontrar a tu pareja perfecta, la figura de Echenique, quien ha generado fuertes debates en la política española durante la última década, ha sido construida en gran medida gracias al apoyo incondicional de su madre.

Desde el traslado familiar de Argentina a Zaragoza cuando Echenique tenía 13 años, su carácter empezó a desarrollarse de manera firme, ya que la adolescencia representa una etapa fundamental para la formación de la identidad y el establecimiento de nuevas relaciones sociales. Y el apoyo que recibió por parte de su madre fue clave para forjar sus ideas.

Según señala la misma profesional en una conversación para EL ESPAÑOL, Echenique destaca debido a sus convicciones, su presencia constante en las discusiones ideológicas y por su comunicación pública que combina argumentos, ironía y respuestas contundentes a sus adversarios.

Con el tiempo, el miembro de Podemos se ha posicionado en ese centro de la conversación política de manera regular, gracias a su manera de comunicar y la fuerza y valentía por sobreponerse a su enfermedad, con una base que arranca desde el mismo núcleo de su familia.

Una gran relación

"Pablo Echenique ha expresado una profunda gratitud hacia su madre, reconociendo que sin su apoyo no habría podido estudiar ni desarrollarse personal y profesionalmente. Su dedicación, esfuerzo y amor incondicional fueron fundamentales para superar las barreras asociadas a su discapacidad", nos cuenta Ferreiro.

"Desde la psicología, este acompañamiento materno representa un factor protector que favorece la autoestima, la seguridad emocional y la confianza en uno mismo", continúa la profesional. "Su madre fue una figura esencial para construir su autonomía y fortalecer sus capacidades. Lejos de sobreprotegerlo, luchó para que tuviera oportunidades educativas y sociales".

Ferreiro, destaca que esa gratitud que siente el político refleja el reconocimiento del sacrificio y la entrega materna. El mismo Echenique es plenamente consciente del gran esfuerzo que realizó su madre durante su infancia y eso fue decisivo para alcanzar sus metas profesionales con el paso de los años, forjando su forma de ser.

"Esta relación evidencia cómo el amor, el apoyo emocional y la confianza familiar pueden transformar una trayectoria vital. Su historia demuestra que la autonomía no significa vivir sin ayuda, sino contar con los apoyos necesarios para desarrollar plenamente las propias capacidades", afirma.

Pablo Echenique Gtres

Y que él haya reconocido públicamente que su madre fue un punto de apoyo vital permite diferenciar, desde un punto de vista psicológico, entre apoyo emocional y apoyo instrumental, dos dimensiones que desempeñan funciones distintas, aunque complementarias, en el bienestar psicológico.

"Mientras que el primero se relaciona con el afecto, la comprensión, la validación emocional y el sentimiento de pertenencia, el segundo hace referencia a la ayuda práctica necesaria para afrontar determinadas actividades de la vida cotidiana", señala Ferreiro.

"En su caso, el político ha explicado que esta asistencia resultó decisiva para continuar estudiando y construir su trayectoria profesional, lo que permite reflexionar sobre la importancia de las redes de apoyo en los procesos de desarrollo personal".

A pesar de que, seguro, que no fue nada fácil llegar hasta aquí, Echenique ha superado todos los obstáculos y dificultades para acabar posicionándose como uno de los políticos más reconocidos del país.