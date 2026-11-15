Ordenan retirar este popular producto lácteo en España contaminado con Listeria y piden que no se consuma

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LO ESENCIAL Las claves La AESAN emite una alerta sanitaria por contaminación con la bacteria Listeria monocytogenes en productos lácteos de la marca Priégola. La alerta afecta a varios lotes de leche fresca entera, semidesnatada, desnatada, sin lactosa, natas y leches fermentadas de la citada marca. La distribución inicial se ha localizado en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, aunque no se descartan redistribuciones a otras zonas. Las autoridades sanitaras recomiendan no consumir los productos afectados y acudir a un centro de salud si se presentan síntomas como fiebre, diarrea o vómitos.

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN), dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, ha tenido conocimiento de una notificación de alerta relativa a un producto lácteo en el que se ha detectado una bacteria potencialmente peligrosa.

Según explica AESAN, esta alerta ha sido trasladada por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid a través de la Red de Alerta Alimentaria Europea (RASFF). Los productos señalados son varios productos lácteos de la marca Priégola.

La propia empresa ha comunicado la incidencia a las autoridades competentes, en cumplimiento de la legislación y a fin de no poner a disposición de la población alimentos no seguros.

Los datos de los productos implicados son:

Leche Fresca Entera Priégola 1 Litro

Leche Fresca Semidesnatada Priégola 1 Litro

Leche Fresca Desnatada Priégola 1 Litro

Leche Fresca Semidesnatada Priégola SIN LACTOSA 1 Litro

Priégola Lában Cremoso (Leche Fermentada) 1 Litro

Priégola Simbiotic Drink (Leche Fermentada) 500 ml

Nata Fresca Priégola 1 Litro

Nata Fresca Priégola 250 ml

Según la información disponible, la distribución inicial ha sido a las comunidades autónomas de Madrid y Comunidad Valenciana, si bien no es descartable que puedan existir redistribuciones a otras comunidades autónomas.

Esta información ha sido trasladada a las autoridades competentes de las comunidades autónomas a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (SCIRI) con el objeto de que se verifique la retirada de los productos afectados de los canales de comercialización.

Se recomienda a las personas que tengan en su domicilio productos afectados por esta alerta, se abstengan de consumirlos.

En el caso de haber consumido alguno de los productos de los lotes afectados y presentar sintomatología compatible con la listeriosis (vómitos, diarrea o fiebre), se recomienda acudir a un centro de salud.

En el caso de estar embarazada, se recomienda consultar las recomendaciones de consumo durante el embarazo realizadas por la AESAN relativas a prácticas de higiene alimentaria importantes para las mujeres gestantes, así como una relación de los alimentos que se deben evitar durante el embarazo por estar asociados a determinados peligros biológicos (entre los que destaca Listeria monocytogenes).

Además, ha publicado un vídeo específico sobre recomendaciones para la prevención de listeriosis durante el embarazo.

Una infección frecuente

Lo cierto es que las infecciones por Listeria monocytogenes no han sido demasiado habituales hasta hace unos años, cuando han empezado a contabilizarse cada vez más casos.

De hecho, según un estudio del Instituto de Salud Carlos III, entre 1997 y 2015 se han contabilizado más de 5.500 casos en nuestro país, llegando a acabar con la vida de 70 personas en este último año.

Tal y como explica el Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades, la enfermedad suele afectar fundamentalmente a mujeres embarazadas, recién nacidos, personas mayores y personas con el sistema inmunitario debilitado.

Es una enfermedad leve para las embarazadas, pero causa una enfermedad grave en el feto o el bebé recién nacido.

Los adultos de 65 años y mayores, y las personas con el sistema inmunitario debilitado contraen infecciones graves del torrente sanguíneo (lo que causa septicemia) o el cerebro (que provoca meningitis o encefalitis)".

Los síntomas pueden aparecer hasta cuatro semanas después de comer el alimento contaminado.